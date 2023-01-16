Рогов: два взрыва прозвучали в Бердянске после работы ПВО по украинским беспилотникам

Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Два взрыва прозвучали в Бердянске, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«В Бердянске громко! В 19:45 в городе произошли два громких взрыва», — написал Рогов.

Он добавил, что, по предварительным данным, причиной взрывов стала работа российских систем ПВО по «вражеским БПЛА-камикадзе».

В ночь с 15 на 16 января в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, также звучали взрывы, рассказывал Рогов. Он добавил, что после взрывов в «некоторых районах города Запорожье частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».