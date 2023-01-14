Власти Бердянска заявили об отражении двух ракет ВСУ и поврежденной ЛЭП

Фото: glava_brd / Telegram

Утром 14 января средства противовоздушной обороны уничтожили две корректируемые ракеты большой дальности, выпущенные украинскими военными по Бердянску Запорожской области, сообщает администрация города в телеграм-канале.

По данным властей, снаряды летели в сторону мирных кварталов и были уничтожены на подлете к Бердянску. Неразорвавшиеся части ракет упали в черте города, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередач и окна в близлежащих жилых домах, отмечается в сообщении.

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