Власти Бердянска заявили об отражении двух ракет ВСУ и поврежденной ЛЭП
Власти Бердянска: средства ПВО отразили две украинские ракеты, обломками повреждена ЛЭП
Утром 14 января средства противовоздушной обороны уничтожили две корректируемые ракеты большой дальности, выпущенные украинскими военными по Бердянску Запорожской области, сообщает администрация города в телеграм-канале.
По данным властей, снаряды летели в сторону мирных кварталов и были уничтожены на подлете к Бердянску. Неразорвавшиеся части ракет упали в черте города, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередач и окна в близлежащих жилых домах, отмечается в сообщении.
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