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«Единая Россия» исключила депутата «из сторонников» после фото из Дубая

«Единая Россия» исключила депутата Долженко «из сторонников» после фото из Дубая
Фото вологодского депутата Долженко вызвало критику секретаря генсовета единороссов Турчака. Долженко, однако, членом партии не является, а лишь состоит во фракции
Денис Долженко
Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Партия «Единая Россия» исключила «из сторонников» вологодского депутата Дениса Долженко за «дискредитирующие партию действия», говорится в телеграм-канале политической силы. Такое решение принял президиум генсовета партии.

Долженко также следует исключить из состава фракции партии в заксобрании Вологодской области и инициировать освобождение его от должности зампреда постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Членом «Единой России» Долженко не был, но при этом входит во фракцию «Единой России» в заксобрании региона, куда с 2011 по 2016 год избирался от партии «Справедливая Россия». До прихода в политику он работал в разных компаниях, где занимался юридическими вопросами.

Депутат Долженко оказался в центре скандала после того, как выложил в начале января фото из Дубая. На ней депутат делает селфи в спортивной майке на фоне небоскребов в Дубае, снимок он сопроводил хэштегом «#спортнормажизни». В генсовете «Единой России» раскритиковали публикацию. «Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — заявил секретарь генсовета Андрей Турчак. Он отметил, что за время праздников возникло несколько резонансных ситуаций, когда депутаты «Единой России» «проявили себя неадекватно». «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — подчеркнул он.

«Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет — это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей», — говорил председатель регионального парламента Андрей Луценко.

Поездка в Дубай была вызвана болезнью ребенка, которого потребовалось вывезти к морю по советам врачей, рассказал РБК депутат, отметив, что сам он находился в официальном отпуске. «Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, непонятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все», — добавил Долженко. Он призвал к объективному решению ситуации, а не вызванному эмоциями.

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В конце прошлого года «Единая Россия», как узнал РБК, попросила депутатов не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны, чтобы не создавать впечатление о принадлежности к «привилегированному классу». Эти нормы были упомянуты в рубрике под названием «Так делать не надо!».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Единая Россия депутат Дубай фото
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