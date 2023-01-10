«Единая Россия» исключила депутата «из сторонников» после фото из Дубая

Фото вологодского депутата Долженко вызвало критику секретаря генсовета единороссов Турчака. Долженко, однако, членом партии не является, а лишь состоит во фракции

Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Партия «Единая Россия» исключила «из сторонников» вологодского депутата Дениса Долженко за «дискредитирующие партию действия», говорится в телеграм-канале политической силы. Такое решение принял президиум генсовета партии.

Долженко также следует исключить из состава фракции партии в заксобрании Вологодской области и инициировать освобождение его от должности зампреда постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Членом «Единой России» Долженко не был, но при этом входит во фракцию «Единой России» в заксобрании региона, куда с 2011 по 2016 год избирался от партии «Справедливая Россия». До прихода в политику он работал в разных компаниях, где занимался юридическими вопросами.

Депутат Долженко оказался в центре скандала после того, как выложил в начале января фото из Дубая. На ней депутат делает селфи в спортивной майке на фоне небоскребов в Дубае, снимок он сопроводил хэштегом «#спортнормажизни». В генсовете «Единой России» раскритиковали публикацию. «Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — заявил секретарь генсовета Андрей Турчак. Он отметил, что за время праздников возникло несколько резонансных ситуаций, когда депутаты «Единой России» «проявили себя неадекватно». «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — подчеркнул он.

«Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет — это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей», — говорил председатель регионального парламента Андрей Луценко.

Поездка в Дубай была вызвана болезнью ребенка, которого потребовалось вывезти к морю по советам врачей, рассказал РБК депутат, отметив, что сам он находился в официальном отпуске. «Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, непонятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все», — добавил Долженко. Он призвал к объективному решению ситуации, а не вызванному эмоциями.

В конце прошлого года «Единая Россия», как узнал РБК, попросила депутатов не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны, чтобы не создавать впечатление о принадлежности к «привилегированному классу». Эти нормы были упомянуты в рубрике под названием «Так делать не надо!».