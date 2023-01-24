Кремль напомнил о свободе судоходства в ответ на планы Эстонии

В Кремле рассчитывают на сохранение свободы судоходства в Финском заливе. Российский посол заявил, что Эстония не может его ограничить

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на предложение Эстонии создать прибрежную прилежащую зону заявил, что свобода судоходства обеспечивается международным правом, передает корреспондент РБК.

«Все-таки есть международное морское право, и нужно исходить из этого. Поэтому свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что это будет и дальше», — сказал он.

По словам посла России в Эстонии Владимира Липаева, эстонские власти могут создать прилежащую зону, но не ограничивать там судоходство. «Единственное, что можно делать в прилежащей зоне, — это осуществлять дополнительный контроль в случае, если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона», — пояснил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

О планах ввести прилежащую зону накануне сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Это позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны и положительно повлияет на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологического и исторического наследия, обнаруженных в море, говорил он.

Директор бюро международного права МИДа Кристи Ланд отметила, что Эстония хотела бы иметь больше контроля в Балтийском море. Хотя Конвенция о территориальном море разрешает расширять прилежащую зону до 12 морских миль от его внешней границы, в Финском заливе она не может простираться на такое расстояние. Однако к западу эта зона может простираться до 24 морских миль от исходной линии. В сторону Швеции, даже при максимальной ширине прилежащей зоны, она не будет достигать разделяющей линии.

Партнер адвокатского бюро «Инмарин» Константин Бречалов отметил, что режим прилежащей зоны позволит эстонским службам останавливать и досматривать проходящие суда «под любыми предлогами, а также применять различного вида принудительные меры, направленные на обеспечение этого режима». Он указал, что Эстония не может учреждать такую зону в одностороннем порядке и без учета интересов России, побережье которой в акватории Финского залива является примыкающим.