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СМИ узнали о планах Британии ужесточить карантин для части иностранцев

Правительство планирует сохранить адресный карантин — для прибывающих из Бразилии и Южной Африки, где ранее обнаружили более заразные штаммы коронавируса, пишет Daily Mail
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: POOL New / Reuters)

Власти Великобритании планируют ввести адресный десятидневный карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает издание Daily Mail.

В соответствии с планом, который обсуждает правительство, прибывающие из таких стран будут обязаны соблюдать карантин в выделенных для этих целей отелях. В числе стран, которые Великобритания намерена отнести к странам высокого риска, Daily Mail называет Бразилию и Южную Африку. Там ранее были выявлены более заразные штаммы коронавируса.

Кроме того, власти также собираются ужесточить контроль за туристами, которым предписано самоизолироваться, пишет газета. Сейчас выездные проверки проводятся только в том случае, если обязанный соблюдать карантин человек трижды не ответил на звонок инспекторов, или же его ответ вызвал подозрения. Решение о введении этих мер должно быть принято в понедельник, 25 января, уточняет Daily Mail.

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Фото:Hannah Mckay / Reuters

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии подтверждено 3,6 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по числу заболевших. Умерли 97,5 тыс. человек.

С 18 января все люди, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, должны на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Сейчас в стране действует третий по счету локдаун из-за пандемии. Начальные и средние школы перешли на дистанционное обучение, гражданам разрешено выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, а также чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

В середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса, которая, по данным властей, может быть на 80% более заразной чем предыдущая. Позднее премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что новый штамм, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19. Советник при британском правительстве Патрик Валланс уточнил, что в случае заражения «британским» штаммом летальность может быть выше до 30%.

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