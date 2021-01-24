СМИ узнали о планах Британии ужесточить карантин для части иностранцев

Правительство планирует сохранить адресный карантин — для прибывающих из Бразилии и Южной Африки, где ранее обнаружили более заразные штаммы коронавируса, пишет Daily Mail

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: POOL New / Reuters)

Власти Великобритании планируют ввести адресный десятидневный карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает издание Daily Mail.

В соответствии с планом, который обсуждает правительство, прибывающие из таких стран будут обязаны соблюдать карантин в выделенных для этих целей отелях. В числе стран, которые Великобритания намерена отнести к странам высокого риска, Daily Mail называет Бразилию и Южную Африку. Там ранее были выявлены более заразные штаммы коронавируса.

Кроме того, власти также собираются ужесточить контроль за туристами, которым предписано самоизолироваться, пишет газета. Сейчас выездные проверки проводятся только в том случае, если обязанный соблюдать карантин человек трижды не ответил на звонок инспекторов, или же его ответ вызвал подозрения. Решение о введении этих мер должно быть принято в понедельник, 25 января, уточняет Daily Mail.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии подтверждено 3,6 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по числу заболевших. Умерли 97,5 тыс. человек.