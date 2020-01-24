Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза

По сообщению Пентагона, несколько пострадавших военных уже транспортировали в США. В военном ведомстве ранее указали, что симптомы контузии или черепно-мозговой травмы могут проявиться не сразу

Фото: Ali Abdul Hassan / AP

Число американских военных, у которых диагностировали черепно-мозговые травмы после обстрела базы в Ираке, выросло до 34 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

База Аль-Асад подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана в ночь на 8 января. Свои действия Тегеран назвал ответом на ликвидацию генерала Касема Сулеймани, командира подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Иранские СМИ писали, что в результате обстрела погибли 80 человек. В Вашингтоне сообщили, что жертв среди американских граждан нет. 17 января Пентагон объявил, что 11 военных получили контузию и были отправлены на лечение в Германию и Кувейт, восемь из них впоследствии перевели в США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что видел отчет о пострадавших, и заверил, что там нет ничего серьезного. По его словам, военные жаловались на головную боль и другие симптомы.