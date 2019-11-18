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Политика ,  
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США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными
По мнению главы Госдепа, такое решение приближает к политическому решению многолетнего конфликта, создавая «пространство для успеха»
Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США решили поменять официальную позицию из-за еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Bloomberg.

«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву», — обозначил он новую позицию США. По словам Помпео, изменение связано с тем, что США решили признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.

В рамках пресс-конференции Помпео заявил, что прежнее заявление американских властей, которое касалось еврейский поселений на территории Палестины, было непоследовательным. Госсекретарь напомнил, что позиция Вашингтона по поселениям Израиля, когда США на протяжении долгого времени не занимали чьей-либо стороны конфликта, была нарушена администрацией Барака Обамы. По его словам, в декабре 2016 года, в самом конце свое работы, тогдашня администрация в лице главы Госдепа Джона Керри изменила поддерживаемый десятилетиями республиканцами и демократами осторожный подход по этому вопросу.

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Как отметил Помпео, признание Вашингтоном законности израильских поселений на палестинских территориях приближает к политическому решению многолетнего конфликта. «Мы думаем, что на самом деле повысили вероятность [решения спора]», — сказал он, добавив, что действия США создают «пространство для успеха».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал заявление Помпео. «Я благодарю администрацию [президента США Дональда] Трампа за последовательную и стойкую поддержку Израиля», — написал он в Twitter. По его словам, заявление Помпео является достойным ответом на решения Европейского суда против еврейских поселений и попытки бойкота Израиля.

В свою очередь, официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна сказал, что Белый дом не уполномочен отменять международные резолюции, которые касаются поселений на Западном берегу реки Иордан. «Она (администрация США. — РБК) потеряла всякий авторитет и больше не играет никакой роли в мирном процессе на Ближнем Востоке», — заявил он (цитата по ТАСС).

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В конце 2016 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН 2334, согласно которой строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Тогда израильская сторона заявила, что не будет выполнять положения этого документа.

С момента получения Израилем контроля над этими территориями (более 50 лет) там было построено около 120 поселений, в которых проживают почти 600 тыс. израильтян. Эти поселения считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Майк Помпео, Израиль, Палестина
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