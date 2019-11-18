США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными

По мнению главы Госдепа, такое решение приближает к политическому решению многолетнего конфликта, создавая «пространство для успеха»

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США решили поменять официальную позицию из-за еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Bloomberg.

«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву», — обозначил он новую позицию США. По словам Помпео, изменение связано с тем, что США решили признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.

В рамках пресс-конференции Помпео заявил, что прежнее заявление американских властей, которое касалось еврейский поселений на территории Палестины, было непоследовательным. Госсекретарь напомнил, что позиция Вашингтона по поселениям Израиля, когда США на протяжении долгого времени не занимали чьей-либо стороны конфликта, была нарушена администрацией Барака Обамы. По его словам, в декабре 2016 года, в самом конце свое работы, тогдашня администрация в лице главы Госдепа Джона Керри изменила поддерживаемый десятилетиями республиканцами и демократами осторожный подход по этому вопросу.

Как отметил Помпео, признание Вашингтоном законности израильских поселений на палестинских территориях приближает к политическому решению многолетнего конфликта. «Мы думаем, что на самом деле повысили вероятность [решения спора]», — сказал он, добавив, что действия США создают «пространство для успеха».