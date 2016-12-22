Трамп призвал Турцию не допустить конфликта с военными США в Сирии

Американский лидер по телефону призвал президента Турции Реджепа Эрдогана ограничить военную операцию в Сирии. Турецким военным нужно избегать любых действий, которые могут привести к конфликту с военными США, заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану и провел с ним телефонные переговоры, в рамках которых обсудил актуальные вопросы повестки двух стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованного на сайте Белого дома.

Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что в сирийском Африне происходит нарастание вооруженного конфликта, что может подорвать «общие цели» двух стран на территории Сирии. Он призвал Турцию ограничить свои военные действия на северо-западе арабской республики, где в конце прошлой недели началась турецкая операция против курдов «Оливковая ветвь».

«Он (Дональд Трамп. — РБК) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками. Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на общей цели поражения «Исламского государства» (организация запрещена в России как террористическая)», — говорится в сообщении.

Обсуждая сирийский конфликт, оба лидера поприветствовали возвращение в страну более 100 тыс. беженцев на фоне «продолжающегося поражения» ИГ и пообещали продолжить сотрудничество в этом направлении, чтобы помочь людям вернуться домой.

Трамп также предложил Эрдогану наладить более тесное двустороннее сотрудничество для решения проблем безопасности в Турции, региональной стабильности и в борьбе с терроризмом во всех его формах.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента Турции добавляет, что Эрдоган заявил Трампу о намерении «очистить сирийский Африн от террористов», что соответствует требованиям национальной безопасности его страны. Турецкий лидер также обратил внимание своего коллеги на то, что Вашингтону следовало бы прекратить поставки оружия курдам из отрядов самообороны Сирии — PYD/YPG.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском кантоне Африн 20 января. О начале боевых действий на территории соседнего государства объявил президент Реджеп Эрдоган. Он пояснил, что курдские ополченцы связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». Сначала Анкара направила на северо-восток Сирии свою авиацию, на следующий день к операции присоединились и пехотные войска.

На пятый день военной операции, 24 января, Генштаб Турции отчитался о ликвидации 260 «террористов» в Африне. За день до этого курды сообщили об уничтожении шести турецких солдат.