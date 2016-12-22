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Дворкович счел «бессмысленным» дискутировать с США на тему санкций
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Дворкович счел «бессмысленным» дискутировать с США на тему санкций
Политика, 24 янв, 18:33
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Дворкович счел «бессмысленным» дискутировать с США на тему санкций
Российские власти не видят смысла в том, чтобы дискутировать с Вашингтоном в преддверии введения новых санкций в отношении Москвы. «Они не идут на диалог», — рассказал Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия считает бессмысленным вести дискуссии с Соединенными Штатами о новом пакете антироссийских санкций. Об этом Дворкович сказал в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, можно ли попытаться объяснить американцам позицию России до введения новых санкций.

«С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог», — заявил он. «Может быть, боятся открытого диалога. И я думаю, что им и нечего особо сказать», — добавил Дворкович.

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Говоря о возможности обсуждения этого же вопроса с европейцами, Дворкович отметил: «А европейским коллегам эта ситуация с санкциями уже давно не нравится, они просто проявляют так называемую солидарность и страдают от этого экономически».

«Европа теряет довольно много от координации своих санкций и наших ответных мер. Поэтому с европейскими коллегами мы это обсуждаем довольно живо. Другое дело, что они не готовы принимать какие-то консолидированные решения», — заключил вице-премьер.

Видео: ntv.ru

В середине января посол США в России Джон Хантсман в беседе с ТАСС сообщил, что власти США готовят к 29 января доклад о новых санкциях в отношении России. «Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», CAATSA]», — указал дипломат. Хантсман счел преждевременным говорить о том, сколько россиян могут подпасть под новые американские санкции. При этом посол подчеркнул, что разработчики доклада стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции , США , Аркадий Дворкович
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