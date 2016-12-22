Кремль прокомментировал сообщения о запрете флага России на Олимпиаде

В решении Международного олимпийского комитета о допуске атлетов из России к Олимпийским играм нет прямого запрета на использование национального флага для болельщиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как вы знаете, в опубликованном решении МОК об этом ничего не говорилось», — отметил Песков. По его словам, важно «в ходе контактов на экспертном уровне» установить, насколько эта информация соответствует действительности.

Он также указал, что в обсуждении новостей об участии России в Олимпийских играх в Пхёнчхане поднимается множество резонансных тем, однако часто это непроверенные сообщения. «Непонятно, со ссылкой на кого, и непонятно, насколько это официальная информация», — отметил Песков.

В Кремле считают, что необходимо сохранить «трезвый подход» к вопросу о флагах для болельщиков из России. «С МОК нужно разговаривать и отстаивать свои права, насколько это возможно», — сказал Песков, отметив, что в целом «ситуация с МОК непростая».

Сообщения о том, что МОК намерен запретить демонстрацию российского флага не только для спортсменов из России, но и болельщикам, которые приедут их поддержать, распространялись в российской прессе в ночь на 23 января.

Первоисточником для них послужила памятка на сайте МОК с общими правилами для болельщиков, опубликованная еще 18 ноября — более чем за три недели до окончательного решения МОК допустить к участию в Играх спортсменов из России под нейтральным флагом.

В перечне предметов, которые болельщикам запрещено проносить на трибуны во время Олимпийских игр в Южной Корее, есть только пункт «флаги стран, которые не принимают участие» (flags of non-participating countries), без каких-либо уточнений. Но сборная из России участие в играх принимает, хотя и под нейтральным флагом.

Не говорится о запрете на российский флаг для болельщиков ни в декабрьском решении МОК, которым международная организация допустила российских спортсменов к участию в Олимпиаде (с формулировкой «атлеты из России»), ни в документе, которым МОК сократил число допущенных к Играм российских атлетов с 500 до 389, ​датированном 19 января.

Позже источник газеты «Спорт-Экспресс» в МОК подтвердил изданию, что запрета на использование российских флагов болельщиками на Олимпиаде не существует.

«МОК отстранил ОКР (Олимпийский комитет России), но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги [стран], не участвующих в Олимпийских играх. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России», — цитирует слова своего собеседника газета.