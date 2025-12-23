На Чернобыльской АЭС предупредили о разрушении саркофага при новом ударе
Саркофаг на Чернобыльской АЭС может разрушиться в случае нового удара, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью AFP, передает France 24.
В начале 2025 года в результате удара в саркофаге образовалась дыра. Тараканов сказал, что полное восстановление этого укрытия может занять три-четыре года, и предупредил, что еще одно попадание может привести к обрушению внутренней оболочки.
«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости <...> — это вызовет мини-землетрясение в районе. <...> Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», — предупредил Тараканов.
Он добавил, что уровень радиации на объекте остается «стабильным и в пределах нормы».
Новый безопасный конфайнмент (НБК, New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка»), в разговорной речи называемый саркофагом — это арочное сооружение, возведенное над разрушенным при аварии 1986 года четвертым энергоблоком ЧАЭС. Оно было достроено и введено в эксплуатацию в 2019 году. Конструкция накрывает собой устаревшее «Укрытие» — саркофаг ЧАЭС, расчетный срок службы которого на момент завершения проекта подходил к концу.
Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять, рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году.
В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По данным агентства, диаметр дыры, возникшей в результате удара и последовавшего за ним пожара, достигает примерно 6 м. Также были повреждены оборудование и электрические кабели. Опорные балки сооружения, по предварительным данным, серьезных повреждений не получили.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал повреждения саркофага существенными и возложил ответственность за произошедшее на Россию. Москва назвала это провокацией.
В Кремле подчеркнули, что Россия не наносит удары по объектам атомной и ядерной энергетики. «Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В начале декабря МАГАТЭ сообщило об утрате ключевых функций безопасности новым саркофагом на Чернобыльской АЭС. В агентстве, однако, заверили, что несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили.
