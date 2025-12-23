На Украине признали оперативное окружение Мирнограда российской армией

В Верховной Раде Украины заявили об оперативном окружении Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Это город-спутник Красноармейска (Покровска), взятого ранее армией России, бои за него идут с середины лета 2025 года

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Украинские военные в Димитрове (Мирнограде) в ДНР оказались в условиях оперативного окружения, заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передает украинский портал ТСН.

Депутат отметил, что при таком окружении еще остается возможность маневра «внутри пространства, в котором тебя закрыли». В этом принципиальное отличие от тактического окружения, когда осажденным перекрывают движение полностью.

«Ты можешь передвигаться по району, в котором окружен, и там проводить какие-то действия, передислокации, подразделения, «гулять» по этому району», — пояснил Костенко. Однако, по его словам, доставить «какой-нибудь провиант или логистику» окруженным уже невозможно.

Депутат Рады подчеркнул, что окончательное определение характера окружения может дать только Генеральный штаб ВСУ.

Димитров (Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска. Находится в 50 км от Донецка. До 2016 года носил название Димитров (власти ДНР не признают переименований населенных пунктов после 2014-го). Стратегическое значение Мирнограда было обусловлено тем, что он прикрывал с востока Покровск (Красноармейск), который был важным логистическим узлом и укрепрайоном ВСУ на Донбассе.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что город полностью окружен. По словам главы государства, под российским контролем находится более 50% населенного пункта. «У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал президент.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в начале декабря заявил, что перед группировкой «Центр» стоит задача ликвидировать формирования ВСУ, окруженные в районе Димитрова (Мирнограда).

Reuters написал, что успехи на покровском направлении позволят российской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

Российские войска вышли к Димитрову (Мирнограду) в конце лета 2024-го. О начале боев на его территории сообщил в конце июля 2025 года глава ДНР Денис Пушилин.