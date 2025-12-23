 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России

МВД лишило гражданства России главреда «Важных историй» Анина
Анин родился в Молдавии, паспорт России журналист получил в 2006 году
Роман Анин (признан Минюстом иноагентом)
Роман Анин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Главный редактор издания «Важные истории» (признано Минюстом иноагентом, а учредитель IStories fonds — нежелательной организацией и иноагентом) Роман Анин (признан Минюстом иноагентом) лишен гражданства России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

«После рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области, на основании подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 22 федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» прекращено гражданство Российской Федерации, приобретенное ранее, гражданину 1986 г. р.», — сказано в сообщении.

Источник ТАСС уточнил, что речь идет о Анине. Он родился в Молдавии, паспорт России журналист получил в 2006 году.

МВД объявило в розыск главреда «Важных историй»
Политика
Роман Анин

В конце марта Дорогомиловский суд Москвы признал Анина и бывшую корреспондентку издания Екатерину Фомину виновными в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) и приговорил их к восьми с половиной годам колонии общего режима и запрету на администрирование сайтов.

Интернет-издание «Важные истории» было основано в 2020 году. Его организовали российские журналисты, занимающиеся расследованиями. IStories fonds попал в список иноагентов летом 2021 года. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
иноагенты лишение гражданства МВД
Материалы по теме
10 выходцев из Центральной Азии лишены гражданства за угрозу безопасности
Общество
Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России
Политика
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50
Названы главные тренды на рынке новостроек Подмосковья в 2025 году Недвижимость, 15:45