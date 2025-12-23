Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России

Анин родился в Молдавии, паспорт России журналист получил в 2006 году

Роман Анин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Главный редактор издания «Важные истории» (признано Минюстом иноагентом, а учредитель IStories fonds — нежелательной организацией и иноагентом) Роман Анин (признан Минюстом иноагентом) лишен гражданства России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

«После рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области, на основании подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 22 федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» прекращено гражданство Российской Федерации, приобретенное ранее, гражданину 1986 г. р.», — сказано в сообщении.

Источник ТАСС уточнил, что речь идет о Анине. Он родился в Молдавии, паспорт России журналист получил в 2006 году.

В конце марта Дорогомиловский суд Москвы признал Анина и бывшую корреспондентку издания Екатерину Фомину виновными в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса) и приговорил их к восьми с половиной годам колонии общего режима и запрету на администрирование сайтов.

Интернет-издание «Важные истории» было основано в 2020 году. Его организовали российские журналисты, занимающиеся расследованиями. IStories fonds попал в список иноагентов летом 2021 года.