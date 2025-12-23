«УП» раскрыла, что Миндич сказал об обвинениях и возвращении на Украину

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Бизнесмен, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который проходит на Украине по делу о коррупции в сфере энергетики, не собирается возвращаться на Украину. Об этом рассказал журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, сообщивший, что взял интервью у предпринимателя в Израиле, где тот живет.

Газета не публикует прямые цитаты Миндича и сообщает, что интервью с ним выйдет на этой неделе. На днях издание публиковало фото бизнесмена, сделанное в Израиле.

«Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [на Украину], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела [бизнесмен Александр Цукерман]. Имея израильское гражданство, очень удобно», — сказал Ткач.

По его словам, Миндич также в разговоре назвал обвинения в коррупции «манипуляциями».

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. 10 ноября в доме у Миндича прошли обыски. Он успел покинуть Украину за несколько часов до них.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.

После начала антикоррупционного расследования Миндич отправился в Израиль, писала «Украинская правда». Бизнесмен является гражданином этой страны.

Материал дополняется