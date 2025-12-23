Пекин ответил на планы Зеленского ввести новые санкции против Китая

МИД Китая назвал незаконными санкции Киева против граждан страны. Их обвиняют в сотрудничестве с оборонным комплексом России. Зеленский накануне анонсировал ввод новых рестрикций до конца года

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Китай выступает против односторонних санкций и призывает Украину исправить эти «ошибочные действия», заявил на брифинге официальный представитель МИДа Линь Цзянь. Его слова приводит портал Huanqiu. Он подчеркнул, что меры не имеют под собой юридической основы.

Так Линь Цзянь отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении ограничений против ряда китайских граждан за сотрудничество с Россией.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не получивших одобрение ООН. Настоятельно призывает украинскую сторону исправить ошибочные действия», — сказал представитель китайского МИДа.

Линь Цзянь добавил, что Пекин «будет решительно защищать законные права и интересы китайских граждан и предприятий».

Накануне Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с военной промышленностью России. Рестрикции будут введены до конца года, уточнил он.

В июле президент Украины ввел санкции против пяти компаний из Китая, которых Киев считает причастными к поставкам деталей для БПЛА подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах. В мае под рестрикции попали семь зарегистрированных в Китае предприятий.

В ответ МИД КНР Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не получивших одобрения Совбеза ООН.

Китайский МИД неоднократно подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что не занимается поставками вооружений. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.

У Евросоюза также нет доказательств того, что Китай может поставлять оружие России. Это подтверждала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.