Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000

В результате массовых взрывов пейджеров в Ливане пострадали 4 тыс. человек, более 400 из них — в критическом состоянии, сообщил глава Минздрава. Число погибших увеличилось до 11

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Число пострадавших при взрывах пейджеров в Ливане выросло до 4 тыс. человек, 400 раненых — в критическом состоянии, заявил глава ливанского Минздрава Фирас Абьяд, передает Al Jadeed. Увеличилось и число погибших — их 11, добавил он.

До этого министр сообщал о 2,8 тыс. раненых, из которых более 200 были в критическом состоянии, и девяти погибших, в том числе восьмилетней девочке. По его словам, у большинства пострадавших зафиксированы травмы лица, кистей рук и живота. Также погиб сын депутата ливанского парламента от группировки Али Аммара.

Взрывы прогремели по всему Ливану днем 17 сентября. Среди пострадавших — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства. Кроме того, Al Hadath писало, что при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства. Израиль не уведомил США о готовящейся операции, сообщили изданию два американских чиновника. В Госдепе отвергли причастность к взрывам.

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По данным WSJ и Reuters, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, недавно полученной «Хезболлой». Представитель группировки подтвердил, что пейджеры были у «сотен боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.