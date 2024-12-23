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Военная операция на Украине ,  
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Международная коалиция подготовит семь саперных батальонов для ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Западные страны подготовят для ВСУ еще семь саперных батальонов, на эти цели заложено €46 млн, сообщила министр обороны Литвы Шакалене. Москва осуждает любую помощь Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Международная коалиция по разминированию на Украине, возглавляемая Литвой и Исландией, намерена подготовить семь саперных батальонов для ВСУ, заявила в эфире радио LRT министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

«Задачей международной коалиции служат подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов», — сказала она (цитата по ТАСС).

Для этих целей участники коалиции сформировали финансовый резерв — €46 млн.

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Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Идея создания Международной коалиции по разминированию стала результатом заседания в июле 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате «Рамштайн». В июле в Минобороны Литвы сообщили, что в коалицию войдут более 20 стран, а Вильнюс и Рейкьявик возглавят контактную группу по данному проекту. По нему, как было заявлено, будут готовить саперов из числа украинских военных и передавать Киеву необходимую технику.

О нехватке саперов в ВСУ неоднократно заявляли украинские военные, в частности еще в прошлом году говорил на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников. Этот фактор, по его словам, ограничивает наступательные возможности. Военные обезвреживают примерно по пять мин на каждый квадратный метр в местах, где Киев проводит наступательные операции, отмечал Резников.

До этого, в январе прошлого года, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал Украину самым большим минным полем в мире — общая площадь заминированной территории, по его словам, на тот момент достигала 250 тыс. кв. км. Политик тогда отмечал, что ситуация ставит под удар сельское хозяйство, одну из основных отраслей страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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