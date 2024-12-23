Международная коалиция подготовит семь саперных батальонов для ВСУ
Международная коалиция по разминированию на Украине, возглавляемая Литвой и Исландией, намерена подготовить семь саперных батальонов для ВСУ, заявила в эфире радио LRT министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.
«Задачей международной коалиции служат подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов», — сказала она (цитата по ТАСС).
Для этих целей участники коалиции сформировали финансовый резерв — €46 млн.
Идея создания Международной коалиции по разминированию стала результатом заседания в июле 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате «Рамштайн». В июле в Минобороны Литвы сообщили, что в коалицию войдут более 20 стран, а Вильнюс и Рейкьявик возглавят контактную группу по данному проекту. По нему, как было заявлено, будут готовить саперов из числа украинских военных и передавать Киеву необходимую технику.
О нехватке саперов в ВСУ неоднократно заявляли украинские военные, в частности еще в прошлом году говорил на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников. Этот фактор, по его словам, ограничивает наступательные возможности. Военные обезвреживают примерно по пять мин на каждый квадратный метр в местах, где Киев проводит наступательные операции, отмечал Резников.
До этого, в январе прошлого года, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал Украину самым большим минным полем в мире — общая площадь заминированной территории, по его словам, на тот момент достигала 250 тыс. кв. км. Политик тогда отмечал, что ситуация ставит под удар сельское хозяйство, одну из основных отраслей страны.
Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии
Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel
В Японии разработают прототип лунного поселения
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов