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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Сторожевого в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Сторожевое в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село расположено в нескольких километрах к югу от Великой Новоселки. О «зачистке» села ранее сегодня сообщил Рогов, отметив, что российские войска уже приступили к штурму последнего перед Великой Новоселкой села Нескучное
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в ДНР, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Село расположено в нескольких километрах к югу от Великой Новоселки на реке Мокрые Ялы. Южнее Сторожевого расположены села Старомайорское, Урожайное и Макаровка, о взятии которых Минобороны отчиталось 10 июня, 14 июля и 16 ноября соответственно.

За последний месяц российское военное ведомство также сообщало о взятии сел Новый Комар и Раздольное, которые находятся севернее Великой Новоселки, и сел Ясная Поляна и Шахтерское, которые находятся восточнее. Таким образом, опорный пункт ВСУ фактически находится в полуокружении.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов ранее сегодня сообщил, что после «зачистки» Сторожевого российские военные приступили к штурму села Нескучное — последнего на пути к Великой Новоселки. Захват этого села позволит российским войскам выйти на трассу Запорожье — Курахово, перерезав таким образом важную логистическую артерию ВСУ.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России за последние месяцы отчиталось о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в том числе в непосредственной близости от Покровска и Курахово. Президент Украины Владимир Зеленский называл кураховское и покровское направления самыми тяжелыми для украинской армии.

Опрошенные The New York Times (NYT) украинские военные сообщали об «истощении» и о том, что, пока они защищают одну область, другая сразу же оказывается под угрозой. The Economist писал, что ситуация для ВСУ ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов.

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Курахово ДНР наступление военная операция России в Сирии
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