Кремль назвал очень сложной ситуацию с поставками газа в Словакию

Ситуация с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину сложная и требует повышенного внимания, этот вопрос обсуждается, сказал Песков. Накануне Москву в связи с этим посетил словацкий премьер Фицо

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Вопрос поставок газа в Словакию после окончания транзита через Украину обсуждается, ситуация очень сложная и требующая повышенного внимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы же слышали заявления украинской стороны, и вы знаете о позиции тех стран европейских, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Поэтому здесь есть сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — сказал Песков.

Премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву 22 декабря, он встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам Пескова, стороны обсудили двусторонние отношения, обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также поговорили о ситуации с поставками газа.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет. После взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

Украинские власти не раз заявляли, что контракт на транзит газа продлеваться не будет. Путин в ходе прямой линии 19 декабря также исключил это. Премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что Киев остановит транзит российского газа в 07:00 1 января (часовой пояс не уточнялся).

Reuters и Bloomberg писали, что базовый сценарий «Газпрома» по транзиту предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину прекратит поступать. Директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук предупреждал о трудностях у европейских потребителей при отказе Киева от продления договора о транзите.

В ЕС еще в сентябре заявили, что смогут обойтись без российского газа, который поступал по украинскому маршруту. Но Фицо говорил, что остановка транзита является проблемой для всего Евросоюза, а не только для Словакии и ее соседей — Венгрии, Австрии, Молдавии. Премьер Венгрии Виктор Орбан подтверждал заинтересованность своей страны в сохранении транзита и предлагал сохранить его путем перевода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе.