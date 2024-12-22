El Pais узнала о сообщении Трампа Зеленскому по прекращению огня

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press)

Избранный президент США Дональд Трамп «направил послание» президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот начал готовиться к прекращению огня, сообщает газета El Pais.

«Смотришь на некоторые из этих городов, и ни одного здания не осталось стоять. Итак, когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Речь идет о 110-летней реконструкции», — приводит газета слова Трампа.

Высокопоставленный европейский чиновник также сообщил изданию, что конфликт «закончится за столом переговоров, не исключено, что раньше, чем планировалось». «Европа должна подготовиться к этому и претендовать на место за этим столом», — добавил он.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что Москва готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал тогда президент.

Зеленский заявлял, что для прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности и сильная переговорная позиция. «Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — добавил он.