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Военная операция на Украине ,  
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El Pais узнала о сообщении Трампа Зеленскому по прекращению огня

El Pais: Трамп призвал Зеленского думать о прекращении огня на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press)

Избранный президент США Дональд Трамп «направил послание» президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот начал готовиться к прекращению огня, сообщает газета El Pais.

«Смотришь на некоторые из этих городов, и ни одного здания не осталось стоять. Итак, когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Речь идет о 110-летней реконструкции», — приводит газета слова Трампа.

Высокопоставленный европейский чиновник также сообщил изданию, что конфликт «закончится за столом переговоров, не исключено, что раньше, чем планировалось». «Европа должна подготовиться к этому и претендовать на место за этим столом», — добавил он.

Зеленский рассказал, без чего для Украины невозможно прекращение огня
Политика
Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что Москва готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал тогда президент.

Зеленский заявлял, что для прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности и сильная переговорная позиция. «Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — добавил он.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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