Сийярто подвел итоги мирной миссии Венгрии

Сийярто: Венгрия сделала все, что могла, для мира на Украине и даже больше

Венгрия сделала все, что могла, для мира на Украине и даже больше, считает глава МИД. Премьер Орбан рассказывал о предложенном перемирии на Рождество, но Зеленский, по его словам, отказался

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Венгрия сделала все, что могла, для урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию», — сказал Сийярто.

Он упомянул встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, беседы с «украинцами, турками, представителями Ватикана».

«Так что мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше», — отметил глава МИД.

По его словам, Будапешт был прав в том, что конфликт «не имеет решения на поле боя, а только за столом переговоров», а для этого нужно прекращение огня. Поэтому, считает он, предложенное Венгрией рождественское перемирие «могло бы предоставить прекрасную платформу для этого, пусть даже всего на пару дней».

В декабре венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии на Рождество. Позднее Зеленский подчеркнул, что Киеву не нужны такие посредники, как Орбан. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Орбан в беседе с ним предлагал заключить рождественское перемирие. По его словам, Москва согласилась, но он попросил премьера узнать позицию Киева по поводу прекращения огня, а тот отказался.

Орбан после переговоров с Трампом во Флориде заявил, что трудно при встречах «избегать разговоров о мире и войне», но официальные переговоры по Украине избранный президент начнет после своей инаугурации, которая должна состояться 20 января. Республиканец сказал, что будет ждать встречи с российским коллегой, чтобы положить конец конфликту. Путин говорил, что готов к встрече с Трампом. Будущий глава Белого Дома также заявлял о желании Зеленского заключить мир.

По словам Путина, Россия готова вести диалог по миру на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле.