Трамп заявил, что существует только два гендера

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Есть только два гендера — женский и мужской, заявил бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления на студенческом саммите во Флориде. Трансляцию вел канал Talk TV на YouTube.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <... > Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал он.

Гендер — это социальная характеристика, которая описывает принадлежность норм, ролей и отношений к маскулинности и феминности. Она не связана с биологическим полом или сексуальной ориентацией, затрагивает психологические, социальные и культурные аспекты. Точное число гендеров не закреплено, однако некоторые исследователи выделяют до 100 гендеров. Доктор медицинских наук Шазия Аллараха писала о 72 гендерах, включая агендеров, бигендеров, гендерфлюидов и гендерквиров.

В июне 2021 года, уже при президенте-демократе Джо Байдене, власти США анонсировали выбор небинарного гендера X при оформлении паспорта. С апреля этого года право выбора получили все американские граждане.

Опрос Rasmussen Reports в декабре 2021 года показал, что около 75% американцев верят в то, что существует только два гендера. Эту версию отвергли 18% опрошенных, и еще 7% не смогли определиться. Среди сторонников Демократической партии идею о двух гендерах поддержали 47% респондентов, а среди республиканцев — 82%.