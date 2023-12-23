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Политика ,  
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Явлинский отказался от выдвижения в президенты

Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента
Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024-м, заявил он в интервью программе «Живой Гвоздь».

Ранее он называл условием для своего выдвижения сбор 10 млн подписей в поддержку его кандидатуры. В интервью РБК он говорил, что дедлайн по сбору — середина декабря, при этом по состоянию на начало месяца собрали, по словам Явлинского, «несколько сотен тысяч». К концу месяца удалось собрать около 1,1 — 1,2 млн подписей.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр иноагентов), Явлинский подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Говоря о том, будет ли «Яблоко» поддерживать других кандидатов, Явлинский сказал, что на это «ответить можно за неделю до голосования».

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Политика
Григорий Явлинский

Что касается просьбы бывшего депутата городской думы Ржева Екатерины Дунцовой о ее выдвижении от «Яблока», Явлинский заявил, что партия не может этого сделать, потому что «мы ее не знаем». Он также пообещал донести позицию партии о предстоящих выборах ближе к дате их проведения.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Григорий Явлинский партия Яблоко
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