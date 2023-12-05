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Политика ,  
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Явлинский ответил на сравнение себя с «электоральным реквизитом» Путина

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский в интервью РБК рассказал о своем отношении к предвыборной карикатуре, где Владимир Путин достает его из шкафа перед выборами, и к феномену «белого пальто»
Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мнение, что возможным участием в президентских выборах Григорий Явлинский помогает власти легитимизировать их, имеет основания. Так Явлинский в интервью РБК ответил на вопрос, как он относится к карикатуре Сергея Елкина (признан Минюстом иноагентом), на которой Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита к выборам», а за ней находится основатель «Яблока», и к упрекам оппонентов в легитимизации выборов в случае участия в них.

«Да, есть такая точка зрения, и она имеет основания. Все, кто работают в этой системе и платят налоги, — вы в том числе — так или иначе легитимизируют ее. Но я не выдвинулся еще», — заявил политик. «Мои критики имеют право на такую точку зрения. И те, кто говорит, что в выборах вообще не надо участвовать, тоже имеют право на такую точку зрения. Но возникает вопрос: а дальше что? Какую другую линию вы хотите иметь?»

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Политика
Григорий Явлинский

По словам Явлинского, предлагая гражданам собрать по собственной инициативе 10 млн подписей за него, он спрашивает у людей «хотят ли они, чтобы у них был такой выбор»: «Если вы хотите, чтобы был выбор, давайте соберем 10 млн подписей. Если вы не хотите, чтобы был выбор, живите, как считаете нужным», — объяснил свою позицию Явлинский.

На вопрос, откуда должно взяться столько подписей, если на прошлых выборах президента в 2018 году он набрал 769,6 тыс. голосов, основатель «Яблока» ответил: «Из СВО. В нашем обществе до сих пор не понимают, что такое выборы. Это ваше дело, а не мое только. А вы со мной так разговариваете, как будто я хочу на этом что-то заработать. Я вас спрашиваю: вам надо? Я готов на все. Ради вас, ради своей страны я готов на все, что угодно. Если вам это не надо, так всё, живите, как хотите. Я буду вместе с вами, потому что вы моя страна. Но я буду делать только то, что вам надо».

Если 10 млн подписей будут собраны, то «уже [по итогам выборов] не напишешь 0,3% или 700 тысяч голосов», уверен основатель «Яблока».

На данный момент, по словам политика, собрано «несколько сотен тысяч подписей». Дедлайн — середина декабря.

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Комментируя тот факт, что оппоненты часто называют его «белым пальто», Явлинский ответил: «Это слишком большой комплимент. Но вообще-то нужно стараться быть в белом пальто. Вы же стираете вещи, в которых ходите… в жизни надо не врать, не воровать, не подставлять и не стучать. Так же и в политике».

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
При участии
Петр Канаев
Владимир Путин Григорий Явлинский выборы президента

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