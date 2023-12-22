Пленум ЦК рекомендовал коммунистам выдвинуть в президенты Харитонова

Пленум ЦК КПРФ согласился с рекомендацией президиума о выдвижении в президенты от коммунистов Николая Харитонова. Харитонову 75 лет, для него это вторые президентские выборы

Николай Харитонов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть кандидатом в президенты Николая Харитонова, рассказали два источника РБК в партии.

За Харитонова они проголосовали единогласно. Пленум проходит 22 декабря в Подмосковье.

Харитонов уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда ему удалось получить 13,69%. 20 декабря его выдвижение поддержал президиум ЦК.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов до последнего держал партийцев в неопределенности относительно своего видения, кого следует выдвинуть кандидатом в президенты, рассказывали два источника РБК в КПРФ. Но в первой половине декабря Зюганов обзвонил членов президиума ЦК с вопросом о поддержке возможного выдвижения Харитонова. Сам Зюганов участвовал в четырех президентских выборах, во всех из которых занял второе место. Наилучшего результата он добился в 1996 году, когда сумел выйти во второй тур, но проиграл в итоге Борису Ельцину.

Николаю Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. С 1976-го по 1994-й был директором совхоза в Новосибирской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России. Избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов. В 2007 году вышел из Аграрной партии и вступил в КПРФ.

Выборы главы государства пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Заявки на выдвижение в президенты России подали уже 16 претендентов. В начале декабря о намерении участвовать в выборах заявил действующий президент Владимир Путин. В случае победы он станет главой государства в пятый раз.