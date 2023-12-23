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Палестино-израильский конфликт ,  
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Bloomberg узнал о способности Бернса действовать тихо на Ближнем Востоке

Bloomberg: Бернс завоевал репутацию ключевой фигуры в переговорах по заложникам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Директор ЦРУ стал ключевой фигурой в усилиях США по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, благодаря челночной дипломатии и «способности действовать тихо», отмечает агентство
Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Директор ЦРУ Уильям Бернс стал ключевой фигурой в усилиях США по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В последние недели Бернс, бывший посол США в России, встретился с главой израильской разведки «Моссада» Давидом Барнеа, а также с высокопоставленными чиновниками Катара. По словам нескольких собеседников агентства, директор ЦРУ, который говорит в том числе по-арабски, своей челночной дипломатией завоевал себе репутацию среди арабских стран «как ключевой собеседник США в нынешнем кризисе». Фактически он стал одним из ведущих дипломатов США, а также «самым выдающимся шпионом», отмечает Bloomberg. И это наряду с многочисленными поездками в регион госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и даже президента Джо Байдена, указывает агентство.

Бернс тесно сотрудничал с израильским коллегий и играл центральную роль в переговорах о перемирии в секторе Газа, отмечают источники. По их словам, недавно он встретился с семьями американских заложников, подчеркиваю тем самым свою роль в этом процессе, несмотря на то что переговоры зашли в тупик.

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Сектор Газа

По словам американских чиновников, Блинкен и Остин сосредоточены больше на определении характера конфликта, а также на том, что будет после окончания войны. Бернс, по их словам, работавший послом и высокопоставленным чиновником Госдепартамента, обладает «способностью действовать тихо», что делает его наиболее подходящим для работы на Ближнем Востоке, где местные чиновники предпочитают сохранять конфиденциальность своих разговоров.

О том, что главы ЦРУ и «Моссада», а также премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли ключевую роль в переговорах по временному перемирию в секторе Газа, писала также газета The Washington Post со ссылкой на источники.

На этой неделе издание Axios сообщало, что Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа на неделю в обмен на освобождение более 30 заложников. Однако палестинская группировка отказалась от предложения израильской стороны, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Прошлое перемирие между Израилем и ХАМАС продлилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля.

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Теги
Елена Чернышова
Уильям Бернс ЦРУ Израиль освобождение заложников
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