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Палестино-израильский конфликт ,  
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Власти Израиля заявили о готовности к новому перемирию с ХАМАС

Президент Израиля: мы готовы к паузе в боях с ХАМАС ради освобождения заложников
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов на паузу в боях ради освобождения заложников и может пойти на увеличение гуманитарной помощи. Прошлое перемирие было в конце ноября, свыше ста заложников были освобождены
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Израиль готов на новое временное перемирие с палестинской группировкой ХАМАС ради освобождения оставшихся заложников, заявил президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с послами из 80 стран, передает The Times of Israel со ссылкой на сообщение офиса главы государства.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов еще к одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников. И ответственность полностью лежит на [лидере ХАМАС Яхье] Синваре и [его] руководстве», — сказал президент.

Он допустил, что Израиль может разрешить увеличить объемы поставки гуманитарной помощи в Газу втрое. Уже сейчас, по словам Герцога, израильская сторона проверяет сотни грузовиков, которые идут в сектор Газа, но въезжают туда чуть больше ста в день, так как международные организации не успевают проводить свои процедуры в отношении этих машин. ООН отвергла эти утверждения, отмечает The Times of Israel.

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

17 декабря Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах Египта (эта страна была в числе посредников при прошлых переговорах по перемирию) сообщил, что Израиль и ХАМАС открыты к диалогу о возобновлении перемирия в секторе Газа, но у них есть разногласия по поводу деталей соглашения.

ХАМАС, в частности, требует, чтобы был составлен список заложников для освобождения в одностороннем порядке и чтобы армия Израиля отошла за заранее определенные линии. Израиль не согласился с последним требованием, однако не стал возражать против составления списков на освобождение.

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

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В числе освобожденных заложников оказались несколько россиян с двойным гражданством. Это две женщины — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, а также 25-летний Рон Кривой.

Как сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви, в заложниках у ХАМАС остались еще свыше 130 человек, из них трое — граждане России.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС перемирие Ицхак Герцог
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