Жена Зеленского встретилась с Гутерришем на Генассамблее ООН
Жена украинского президента Елена Зеленская приехала на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где встретилась с генсеком организации Антониу Гутерришем, сообщает его офис.
«Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны», — сказано в сообщении.
Вместе с ней на встрече с генсеком ООН был премьер-министр Денис Шмыгаль. Они обсудили влияние военных действий на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность.
Гутерриш указал на полную гуманитарную поддержку Украины со стороны ООН и поблагодарил представителей страны за участие в зерновой сделке.
77-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
Незадолго до ее начала украинское представительство попросило дать Зеленскому право выступить на заседании дистанционно, а точнее показать видеозапись с его речью. Миссия Украины объясняла, что президент не сможет присутствовать на сессии лично из-за военных действий. Большинство стран поддержали такой порядок. Против проголосовали семь стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия.