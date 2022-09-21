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Жена Зеленского встретилась с Гутерришем на Генассамблее ООН

Елена Зеленская и Антониу Гутерриш
Елена Зеленская и Антониу Гутерриш (Фото: Bebeto Matthews / AP)

Жена украинского президента Елена Зеленская приехала на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где встретилась с генсеком организации Антониу Гутерришем, сообщает его офис.

«Первая леди обсудила важность защиты украинских женщин и детей, пострадавших от войны», — сказано в сообщении.

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Вместе с ней на встрече с генсеком ООН был премьер-министр Денис Шмыгаль. Они обсудили влияние военных действий на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность.

Гутерриш указал на полную гуманитарную поддержку Украины со стороны ООН и поблагодарил представителей страны за участие в зерновой сделке.

Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
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Фото:Wikimedia Commons

77-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

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Незадолго до ее начала украинское представительство попросило дать Зеленскому право выступить на заседании дистанционно, а точнее показать видеозапись с его речью. Миссия Украины объясняла, что президент не сможет присутствовать на сессии лично из-за военных действий. Большинство стран поддержали такой порядок. Против проголосовали семь стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия.

Теги
Елена Зеленская Владимир Зеленский Генассамблея ООН
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