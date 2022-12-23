На Украине заочно приговорили Майданова к 15 годам

Майданов поддержал независимость республик Донбасса и ратификацию договоров об их дружбе с Россией, после чего Москва ввела войска на Украину. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны

Денис Майданов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Суд на Украине заочно приговорил певца и депутата российской Госдумы Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны, об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В частности, перечислили в СБУ, парламентарий 15 февраля поддержал постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР, а спустя неделю он проголосовал за ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и республиками Донбасса.

Майданов приговорен по ч. 3 ст. 110 УК Украины (применена предельная мера наказания по ней).

Депутат назвал приговор истерикой, подтверждающей правильность действий России, передает «РИА Новости».

Нижняя палата парламента 15 февраля посчитала «обоснованным и морально оправданным» признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, которые в Киеве и странах Запада считают территорией Украины. «За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении Думы к президенту Владимиру Путину. Вечером 21 февраля глава государства выступил с обращением, в котором объявил о решении признать независимость республик Донбасса, на следующий день он подписал закон о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними. Осенью ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов.

Майданов является депутатом Госдумы с сентября прошлого года, он выступал в Донецке в 2015 и 2016 году. В конце этого года Майданов вошел в список артистов «патриотической направленности», которых стоит поддержать телеканалам, предложили в Кремле.