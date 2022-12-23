Гладков сообщил о претензиях силовиков к экс-главе приграничного района

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Компании переходят на отечественное ПО. Какие трудности их подстерегают Pro, 14:01
Подводную лодку «Великие Луки» спустили на воду в Петербурге Политика, 13:55
ФАС разрешила дистрибьютору New Balance купить франчайзи Mothercare Бизнес, 13:52
Забыл зайти в отдел кадров: почему это больше не проблема РБК и Trivio, 13:51
10 самых невероятных зданий 2022 года. Одно из них сделано в форме кольца Life, 13:50
В Европе на фоне кризиса вырос спрос на энергосберегающие пассивные дома Общество, 13:45
Клуб КХЛ перезаключил контракт с сыном Ларионова Спорт, 13:41
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Получить ускорение: как ИТ-стартапы находят инвесторов Новая экономика, 13:41
Москва заняла последнее место по темпам роста цен на жилье в 2022 году Недвижимость, 13:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:38
Госсовет Татарстана одобрил превращение президента в раиса Политика, 13:37
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 13:28
Суд закрыл дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка Политика, 13:18
Вратарь «Интера» Онана завершил карьеру в сборной Камеруна в 26 лет Спорт, 13:17
Политика ,  
0 

Гладков сообщил о претензиях силовиков к экс-главе приграничного района

Губернатор Гладков сообщил о претензиях силовиков к экс-главе приграничного района
С чем связаны претензии силовых структур, белгородский губернатор не уточнил. Летом Гладков критиковал деятельность главы Вейделевского района за то, что тот не выполнил поручения губернатора
Фото: Анатолий Тарасенко / VK
Фото: Анатолий Тарасенко / VK

Глава граничащего с Украиной Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул свой пост, у силовых структур «есть претензии к его деятельности», написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании», — добавил он.

С чем связаны претензии силовиков, Гладков не уточнил. «Коммерсантъ — Черноземье» пишет, что ранее прокуратура Белгородской области подала в Вейделевский райсуд иск к местному совету депутатов об оспаривании некоего нормативного акта, по которому Гладков и Тарасенко выступают заинтересованными лицами. Суть дела не уточняется, оно передано на рассмотрение судье.

Гладков в июле раскритиковал Тарасенко из-за того, что местные чиновники не смогли выполнить его поручения, и направил комиссию для проверки работы главы района. «Я вижу, что ваши слова очень сильно отличаются от фактического положения дел. Вы в первый раз эту информацию видели или вы не понимаете, как реагировать на поручения губернатора? Вы не можете отработать два поручения и отрабатываете хуже, чем все главы вместе взятые», — говорил он тогда (цитата по belgorod-news).

Тарасенко с 2003-го по 2007 год был депутатом Совета депутатов Вейделевского района, а в следующие три года занимал должность председателя муниципального совета. Районную администрацию он возглавил в 2011 году. Нового главу района выберут 22 февраля, а до тех пор исполнять обязанности руководителя будет Александр Алексеев, с 2014 года занимавший должность замглавы по развитию сельских территорий.

Белгородская область после начала военной операции на Украине 24 февраля регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября — уровень среднего реагирования.

Читайте на РБК Pro
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая
Эпоха Slack и Uber прошла: каких стартапов теперь сторонятся инвесторы
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область силовики
Материалы по теме
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Политика
В Белгородской области 14 тыс. жителей остались без света после обстрела
Политика
Минобороны заявило о сбитых около Белгорода американских ракетах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter