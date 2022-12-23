Гладков сообщил о претензиях силовиков к экс-главе приграничного района

С чем связаны претензии силовых структур, белгородский губернатор не уточнил. Летом Гладков критиковал деятельность главы Вейделевского района за то, что тот не выполнил поручения губернатора

Фото: Анатолий Тарасенко / VK

Глава граничащего с Украиной Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул свой пост, у силовых структур «есть претензии к его деятельности», написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании», — добавил он.

С чем связаны претензии силовиков, Гладков не уточнил. «Коммерсантъ — Черноземье» пишет, что ранее прокуратура Белгородской области подала в Вейделевский райсуд иск к местному совету депутатов об оспаривании некоего нормативного акта, по которому Гладков и Тарасенко выступают заинтересованными лицами. Суть дела не уточняется, оно передано на рассмотрение судье.

Гладков в июле раскритиковал Тарасенко из-за того, что местные чиновники не смогли выполнить его поручения, и направил комиссию для проверки работы главы района. «Я вижу, что ваши слова очень сильно отличаются от фактического положения дел. Вы в первый раз эту информацию видели или вы не понимаете, как реагировать на поручения губернатора? Вы не можете отработать два поручения и отрабатываете хуже, чем все главы вместе взятые», — говорил он тогда (цитата по belgorod-news).

Тарасенко с 2003-го по 2007 год был депутатом Совета депутатов Вейделевского района, а в следующие три года занимал должность председателя муниципального совета. Районную администрацию он возглавил в 2011 году. Нового главу района выберут 22 февраля, а до тех пор исполнять обязанности руководителя будет Александр Алексеев, с 2014 года занимавший должность замглавы по развитию сельских территорий.

Белгородская область после начала военной операции на Украине 24 февраля регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября — уровень среднего реагирования.