Путин определил степень «вины России» в состоянии Чечни во время 90-х

Ахмат Кадыров говорил Путину о том, что в Чечне в 1990-ых годах не состоять в банде было нельзя. «Жить было по-другому невозможно», — сказал Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В прежние годы жить в Чечне и не состоять в вооруженном бандформировании было невозможно, об этом первый президент Чечни Ахмат Кадыров рассказывал президенту России Владимиру Путину.

Путин вспомнил, что «много разговаривал» с Ахматом Кадыровым о его участии в «неформальных формированиях вооруженных». «Он мне говорил: «В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда», — рассказал президент России на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий (цитата по ТАСС).

«Жить было по-другому невозможно. Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина России, что довела до такого состояния», — добавил Путин.

Ранее, во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмад Кадыров заслуженно получили звания Героев Российской Федерации. Кроме того, по словам Путина, Ахмат Хаджи Кадыров сам пришел к президенту России Владимиру Путину, чтобы выстроить отношения с Москвой и погиб от рук террористов за «чеченский народ и за Россию». «Вы знаете его судьбу — он погиб от рук террористов, он погиб за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Я до сих пор не могу себя простить за то, что его отпустил», — отметил он.

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы. Позже Кадыров заявил о неподчинении президенту Чеченской республики Ичкерия. Уже в июне 2000 года президент России Владимир Путин назначил Кадырова главой администрации Чечни. В 2003 году был избран главой республики, набрав 80,84% голосов избирателей. В мае 2004 года политик погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном. Его сын Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую Республику в апреле 2011 года. Путин посмертно присвоил Кадырову-старшему звание Героя России.