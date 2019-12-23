Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Госдепартамент США раскритиковал законопроект о санкциях против Турции. В ведомстве попросили смягчить положения документа, иначе он приведет к сближению Москвы и Анкары

Введение санкций против Турции на условиях, предложенных конгрессом США, приведет к сближению Анкары и Москвы и нанесет ущерб национальным интересам Америки. Об этом Госдепартамент заявил в письме сенаторам из комитета по иностранным делам, сообщает издание The Daily Beast (оно также опубликовало текст этого письма). 11 декабря этот комитет одобрил законопроект, содержащий санкции против Турции из-за ее политики в Сирии и покупки российских комплексов С-400.

Внешнеполитическое ведомство США, в частности, раскритиковало положения билля, обязывающие власти уведомлять конгресс о любых поставках оружия или военных технологий Турции за 30 дней до передачи. В Госдепе такое требование посчитали избыточным, так как оно касается транзакций даже на самые минимальные суммы. «В условиях отсутствия права властей не вводить санкции [waiver], последствием таких положений [законопроекта] станет де-факто прекращение торговли Турции и США в военной сфере», — говорится в письме.

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме. «Законопроект [о санкциях] соответствует интересам зарубежных производителей оружия, а не американских [...]», — предупредили в Госдепе. В ведомстве также добавили, что запрет правительства США на финансовую помощь Турции нанесет ущерб мировой финансовой и экономической системе.

В Госдепе призвали сенаторов избавиться от двух разделов законопроекта, касающихся ограничений на передачу оружия Турции и поставку ей американских истребителей F-16. «Как сообщило Министерство обороны [...], С-400 не несет в себе никаких технологических угроз F-16», — сообщается в письме. Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание, что продажа Турции F-16 позволит избежать роста зависимости Анкары от Москвы.

Госдеп также предложил улучшить законопроект, оставив администрации Дональда Трампа больше возможностей для маневра при реализации ограничений. В частности, ведомство попросило сенаторов скорректировать положения, которые позволяют исполнительной власти не вводить санкции в порядке исключения: