Турция заплатила за русские ракеты американскими самолетами

Вашингтон ввел санкции в ответ на доставку в Анкару комплексов С-400

США отказались от совместного с Турцией производства истребителей F-35 и могут ввести против нее санкции за покупку российских систем С-400. РБК разобрался, какие еще страны, готовые купить эти ЗРК, могут передумать

F-35 (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Как Вашингтон отреагировал на доставку в Анкару С-400

США готовы ввести санкции против Турции, закупающей у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. В среду американский президент Дональд Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. Ранее эксперты утверждали, что в отношении Анкары последуют еще более жесткие санкции.

В результате решения США об F-35 Турция недополучит около $9 млрд, сообщила в среду на брифинге заместитель министра обороны США Эллен Лорд. Пентагон потеряет от $500 млн до $600 млн. 18 июля специальный советник президента Турции Ибрагим Калын в разговоре с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном предупредил, что отношения между двумя странами не могут правильно развиваться, если они будут основываться на навязывании односторонних решений.

Америка ввела ограничения уже против второй страны, которая купила С-400 после принятия в 2017 году закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), запрещающего крупные операции с Россией в оборонной сфере. Первым под ограничения попал Китай.

РБК разобрался, какие еще государства ведут переговоры о закупках С-400 и как реакция США может повлиять на их намерения.

Кто заинтересован в российских С-400

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия получила десять заявок на поставку С-400. В числе потенциальных покупателей СМИ упоминали Вьетнам, Индонезию, Египет, Марокко и Иран. Интерес к С-400 также декларировали официальные лица Ирака и Бахрейна. Однако, по открытым источникам, предметные переговоры ведут пока три страны.

США будут стараться давить на государства, которые еще не подписали контракты, так как это проще, чем пытаться воздействовать уже после подписания и реализации сделки, предположил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Даже в случае заключения контрактов американские санкции тормозят их реализацию, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Главная проблема — преследование банков, которые обслуживают сделки, говорит эксперт.

Индия

Контракт подписан в октябре 2018 года на сумму $5,4 млрд. Ожидаемая дата доставки — август 2023 года. Объем поставок — пять дивизионов. Шансы на реализацию высокие.

В среду первый заместитель министра обороны Индии Шипад Наик заявил, что поставки российских С-400 должны завершиться к апрелю 2023 года. Госсекретарь США Майкл Помпео призывал Нью-Дели отказаться от сотрудничества с Россией в военной сфере. Расчеты за С-400 будут осуществляться с помощью специального механизма, предполагающего использование национальных валют двух стран, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. После того как в 2017 году США ввели санкции против «Рособоронэкспорта», Индия перестала совершать платежи по оружейным контрактам российской стороне, утверждает агентство.

Переговоры о продаже С-400 протекают медленно, но Индия не намерена отказываться от закупок ЗРК, считает бывший ведущий финансовый советник индийского Минобороны, эксперт Института оборонных исследований в Нью-Дели Амит Коушиш. «Введя санкции против китайских структур и пригрозив этим шагом Турции, США загоняют сами себя в угол, так как Индия вряд ли отреагирует на этот прессинг», — сказал аналитик РБК.

Несмотря на договоренности об оплате и согласование даты начала поставок С-400, в Нью-Дели намерены убедить США не вводить санкции в виде исключения, констатирует Bloomberg. Однако пока иммунитета от американских санкций для сделок с Россией не получила ни одна страна.

По словам Коушиша, сложно прогнозировать, получит ли Нью-Дели иммунитет от санкций, но просьбы Индии — не лучший шаг с точки зрения имиджевой составляющей. «Если США откажутся сделать для Индии исключение, это нанесет серьезный ущерб интересам Вашингтона, так как за последние 10–15 лет объем закупок Индией товаров военного назначения у США вырос с нуля до $17 млрд», — пояснил эксперт.

Индия — крупный игрок и очень ревностно относится к собственному суверенитету, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов: «Разумеется, Нью-Дели неприятно, когда ему говорят, что и у кого ему можно покупать. Поэтому, учитывая, что контракт по С-400 уже был согласован, он будет исполнен».

Саудовская Аравия

Контракт подписан в мае 2017 года, дата начала доставки компонентов и стоимость неизвестны. Шансы на реализацию — ниже среднего.

Хотя в ноябре 2017 года в ФСВТС заявили, что контракт на поставку систем был подписан в мае того же года, в феврале нынешнего года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации о судьбе контракта. «Наши специалисты продолжают обсуждение взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на поставку ЗРС С-400», — заявили в феврале 2019 года в ФСВТС.

Сделка по С-400 стала бы разумным шагом для укрепления обороноспособности Саудовской Аравии, особенно в условиях нестабильности на Ближнем Востоке и роста противоречий между Эр-Риядом и Тегераном, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. В то же время для саудовцев покупка С-400 — резкий жест, способный испортить отношения с США, импульс развитию которых дал приход в Белый дом Трампа. Поэтому контракт в итоге вряд ли будет подписан, полагает эксперт: «Скорее тема С-400 используется Саудовской Аравией как попытка получить более выгодные сделки от США, а Россией — для улучшения своего имиджа».

Переговоры вряд ли будут завершены в ближайшем будущем, утверждает эксперт РСМД Юрий Бармин. «Во-первых, Эр-Рияд настаивает на передаче технологий к С-400 для их производства в стране, на что в Москве могут не пойти. Во-вторых, при закупках российских ЗРК у саудовцев могут возникнуть проблемы с приобретением у США систем Patriot, даже если им удастся избежать санкций CAATSA, что тоже не гарантировано», — объясняет он.

Катар

Переговоры ведутся, шансы на реализацию низкие.

О том, что Катар заинтересован в приобретении С-400, посол эмирата в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя заявил в январе 2018 года. Тогда, по его словам, переговоры находились в продвинутой стадии. Впрочем, в марте этого года глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани утверждал, что конкретных договоренностей о закупках С-400 достигнуто не было.

18 июля аль-Аттыйя сказал, что Доха не подвергается напрямую давлению Вашингтона из-за стремления купить С-400, но такая возможность учитывается. «Если ты взаимодействуешь с США, то необходимо понимать последствия санкций для бизнеса твоей страны и национальных интересов, — заметил он в интервью порталу News.ru. — Конечно, подобные условия (санкции против Турции. — РБК) делают для нас покупку систем затруднительной, но это не значит, что мы свернем взаимодействие с Россией в сфере ВТС».

Катар сам принимает решения о военных закупках, но фактор санкций США при этом учитывается, подтвердил РБК дипломатический источник в Дохе. Катар действительно хочет купить С-400, а факт, что Турция совершила покупку, может придать импульс переговорам. «Турция — наш региональный политический и военный партнер, и, купив С-400, она в некотором роде преодолела психологический барьер для региона. Можно сказать, что другие страны могут взять с нее пример», — пояснил он. Впрочем, оговорился дипломат, ему не известно об активных переговорах об С-400 между Москвой и Дохой.

В отличие от Саудовской Аравии Катар обладает достаточно маленькой территорией, так что эффективность С-400 здесь будет не столь высокой, говорит Юрий Бармин. «Эти переговоры зависли, и вряд ли стоит ждать прорыва. Ни одна из сторон пока не продемонстрировала серьезности намерений по этому вопросу, и в Москве не видят стремления Дохи закупить С-400», — резюмировал эксперт.