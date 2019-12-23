Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Туман и дожди в Москве в предновогоднюю неделю. Фоторепортаж Общество, 12:39  Акции 8 нефтяных компаний подорожают в 2020 году: что это за компании Quote, 12:36 Кремль анонсировал нестандартную дату послания Путина Политика, 12:30 Зимний Сочи с Алексом Дубасом: чем заняться в городе и окрестностях РБК Стиль и Visa, 12:30 Лавров заявил о ненадежности США из-за санкций по «Северному потоку-2» Политика, 12:28 Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада» Политика, 12:25 Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК Общество, 12:19 Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов Политика, 12:16 Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия Политика, 12:09 В Кирове произошел инцидент после посадки прибывшего из Москвы самолета Общество, 12:09 Минспорта предложило признать видами спорта падел и тхэквондо Спорт, 12:05 Цвета Уэса Андерсона: как делают цветокоррекцию в кино РБК Стиль и LG OLED, 12:01 Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу Бизнес, 11:59 Теннисист Карен Хачанов — о джетлаге, питании и шопинге Стиль, 11:59
Политика ,  
0 
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
Теперь в санкционный законопроекте DASKA прописаны условия введения и снятия ограничений с России, в документ также включено несколько новых разделов. Один из них предполагает введение санкций за «убийства, совершенные Россией»
Фото: Loren Elliott / Reuters

На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.

В изначальной версии документа не была прописана процедура введения санкций. Сенаторы предлагали сделать ввод санкций безусловным: ограничения в отношении России должны были вводиться автоматически после подписания документа президентом США. Поправки Грэма — Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

DASKA предполагает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. В соответствии с поправками, санкции против России по первому направлению будут введены только после того, как разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что Россия вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Их доклад должен быть представлен в 90-дневный срок после подписания законопроекта. Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут. что такого вмешательства не было.

Аналогичный принцип действует по санкциям из-за Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет. В дальнейшем аналогичные доклады дипломатическое ведомство и разведка должны будут представлять в сенат каждые 90 дней.

Санкции из-за Украины и вмешательства накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие «вмешательство в демократические процессы», судостроительные компании и т.д. Из-за жестокости предлагаемых мер этот законопроект на момент внесения называли «санкции из ада».

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть «заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем альянса». Несовместимость российских технологий и систем Североатлантического альянса была одним из причин критики в отношении Турции после приобретения российских систем ПВО С-400. Санкций этот раздел не предполагает.

Еще один новый раздел озаглавлен «Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран — участниц НАТО». В соответствии с ним, не позже 90 дней «после предполагаемого убийства властями Российской Федерации» директор национальной разведки в сотрудничестве с властями стран НАТО должен подготовить для сената доклад, было ли это преступление действительно организовано властями России. При наличии «убедительных доказательств» того, что к убийству причастна именно Москва, президент США должен ввести санкции в соответствии с «актом Магнитского». Этот раздел может отсылать к случаям с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в марте 2018 года, в котором власти США и Великобритании обвинили российскую разведку, и к убийству в Берлине в августе этого года гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, по обвинению в котором задержали российского гражданина, подозреваемого в работе на спецслужбы.

ФРГ обвинила Россию в манипуляциях по делу Хангошвили «задним числом»
Политика

Еще одна новая статья законопроекта обязывает национальную разведку совместно с Госдепом и Министерством обороны подготовить доклад о российском предпринимателе Евгении Пригожине и связанных с ним структурам. К ним, в частности, сенаторы отнесли ЧВК Вагнера. Также разведка, Госдеп и военные должны установить причастность Группы Вагнера к убийству российских журналистов.

Кроме того, через поправки сенаторы обвинили Россию в подрыве работы Совета Безопасности ООН. Авторы указали, что Россия, к примеру, за последние годы наложила вето на 12 проектов резолюций по Сирии. В связи с этим Госдеп также должен отчитаться о мерах, которые Вашингтон может принять, чтобы противостоять действиям в СБ ООН.

Госдеп уже подверг критике поправки Грэма — Менендеса. За день до того, как сенатский комитет по международным делам одобрил DASKA, ведомство направило сенаторам письмо, в котором называло законопроект неприемлемым в нынешнем виде для Белого дома. В Госдепе объясняли это тем, что DASKA избыточен и не позволяет Вашингтону проявлять гибкость в отношении России. Так, в Госдепе указывали на то, что у администрации может не быть шансов убедить сенат снять санкции. Так, если у властей США нет информации о том, что Россия вмешивалась в выборы, это может быть интерпретировано как отсутствие доказательств того, что Россия не вмешивалась в выборы. Это может позволить сенату запретить снимать санкции.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Иван Ткачёв
Теги: санкции, Сенат США, Украина, вмешательство
Материалы по теме
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Политика
Лавров пообещал ответить США на «санкции из ада»
Политика
«Нафтогаз» счел лучшим подарком санкции США против «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter