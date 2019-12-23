Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

Теперь в санкционный законопроекте DASKA прописаны условия введения и снятия ограничений с России, в документ также включено несколько новых разделов. Один из них предполагает введение санкций за «убийства, совершенные Россией»

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На сайте конгресса США появилась обновленная версия санкционного законопроекта DASKA, включающего самые жесткие ограничения против России. В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.

В изначальной версии документа не была прописана процедура введения санкций. Сенаторы предлагали сделать ввод санкций безусловным: ограничения в отношении России должны были вводиться автоматически после подписания документа президентом США. Поправки Грэма — Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

DASKA предполагает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. В соответствии с поправками, санкции против России по первому направлению будут введены только после того, как разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что Россия вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Их доклад должен быть представлен в 90-дневный срок после подписания законопроекта. Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут. что такого вмешательства не было.

Аналогичный принцип действует по санкциям из-за Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет. В дальнейшем аналогичные доклады дипломатическое ведомство и разведка должны будут представлять в сенат каждые 90 дней.

Санкции из-за Украины и вмешательства накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие «вмешательство в демократические процессы», судостроительные компании и т.д. Из-за жестокости предлагаемых мер этот законопроект на момент внесения называли «санкции из ада».