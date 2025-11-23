Axios: США и Украина достигли прогресса по мирному плану на переговорах в Женеве

Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану

Стороны добились успехов в продвижении к потенциальному соглашению по мирному плану, предложенному Вашингтоном, узнал Axios

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и остальные члены делегации США перед началом переговоров в Женеве, Швейцария (Фото: Emma Farge / Reuters)

США и Украина достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану, заявили Axios официальные лица обеих сторон.

Как уточняет портал, после нескольких часов переговоров госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил удовлетворение прогрессом на прошедших переговорах.

Ермак охарактеризовал переговоры как «очень продуктивную сессию со значительным прогрессом».

«Это была, вероятно, самая продуктивная и содержательная встреча на данный момент», — заявил Рубио, подчеркнув, что предстоит еще много работы. Он также сообщил, что более подробная информация появится позднее, и пообещал вечером сообщить о результатах переговоров.

Американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились 23 ноября с представителями Украины в Женеве. Они обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта. 20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.

Рубио назвал мирный план «очень хорошим рабочим продуктом», отметив, что он был разработан «на основе вклада всех заинтересованных сторон».

Госсекретарь подчеркнул, что представители Вашингтона и Киева сейчас проводят отдельные встречи для внесения необходимых изменений с целью «еще больше сузить разногласия». Окончательный документ должен быть одобрен Россией, Украиной и США.

Позднее стало известно, что ЕС разработал свой вариант мирного плана. Он состоит из 24 пунктов и предполагает, в частности, вести переговоры о территориях по текущей линии соприкосновения и предоставить Украине гарантии безопасности от США по аналогии со ст. 5 Устава НАТО.