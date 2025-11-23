 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану

Axios: США и Украина достигли прогресса по мирному плану на переговорах в Женеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Стороны добились успехов в продвижении к потенциальному соглашению по мирному плану, предложенному Вашингтоном, узнал Axios
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и остальные члены делегации США перед началом переговоров в Женеве, Швейцария
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и остальные члены делегации США перед началом переговоров в Женеве, Швейцария (Фото: Emma Farge / Reuters)

США и Украина достигли прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану, заявили Axios официальные лица обеих сторон.

Как уточняет портал, после нескольких часов переговоров госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил удовлетворение прогрессом на прошедших переговорах.

Ермак охарактеризовал переговоры как «очень продуктивную сессию со значительным прогрессом».

Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС
Политика
Андрей Ермак и Марко Рубио во время пресс-подхода после переговоров в посольстве США в Женеве, Швейцария

«Это была, вероятно, самая продуктивная и содержательная встреча на данный момент», — заявил Рубио, подчеркнув, что предстоит еще много работы. Он также сообщил, что более подробная информация появится позднее, и пообещал вечером сообщить о результатах переговоров.

Американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились 23 ноября с представителями Украины в Женеве. Они обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта. 20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.

Рубио назвал мирный план «очень хорошим рабочим продуктом», отметив, что он был разработан «на основе вклада всех заинтересованных сторон».

Госсекретарь подчеркнул, что представители Вашингтона и Киева сейчас проводят отдельные встречи для внесения необходимых изменений с целью «еще больше сузить разногласия». Окончательный документ должен быть одобрен Россией, Украиной и США.

Позднее стало известно, что ЕС разработал свой вариант мирного плана. Он состоит из 24 пунктов и предполагает, в частности, вести переговоры о территориях по текущей линии соприкосновения и предоставить Украине гарантии безопасности от США по аналогии со ст. 5 Устава НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина США Женева переговоры Прогресс мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст
Политика
Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС
Политика
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 22:57 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 22:57
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США Политика, 22:55
Солистка «Стоптайм» покинула России после освобождения из-под ареста Политика, 22:49
Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России Политика, 22:38
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Axios узнал, что США обвинили Украину в утечке «негативных подробностей» Политика, 22:28
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану Политика, 21:49
«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ Спорт, 21:49
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст Политика, 21:44
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 21:44
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 21:34
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23