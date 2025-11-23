 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский поблагодарил Трампа и США после обвинений в неблагодарности

Зеленский трижды поблагодарил США за помощь в мирном урегулировании. Посты он опубликовал после того, как Трамп написал, что «руководство» Украины не выразило никакую благодарность США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил США за усилия по урегулированию после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил «руководство» Украины» в отсутствии благодарности.

Зеленский в телеграм-канале написал, что лидерство США «важно».

«Мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность», — говорится в посте украинского президента.

Позднее Зеленский разместил еще один пост. Как написал президент, Украина ценит. что «ради мира сейчас работают столько сил и лидеров».

«Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с «Джавелинов», спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в «Большой семерке» и «Группе двадцати», кто помогает нам защищать жизни», — говорится в сообщении.

Украина получила первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в 2018 году, вторая партия поступила в 2020 году. План поставок был одобрен президентом Трампом.

Зеленский отметил тщательную работу над каждым пунктом мирного плана и над «каждым шагом к миру».

«Благодарю всех, кто помогает! Благодарю тебя, Америка! Благодарю тебя, Европа!» — резюмировал украинский лидер.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что «руководство» Украины» не выразило «никакой благодарности» США за те усилия, которые власти приложили для урегулирования конфликта.

Американский президент также заявил, что украинский конфликт не начался бы при «сильном и компетентном руководстве со стороны США и Украины». Трамп добавил, что конфликта можно было бы избежать, если бы он был лидером США вместо бывшего президента США Джо Байдена.

Руководство США неоднократно выражало недовольство по поводу отсутствия признательности со стороны Украины. В конце февраля на американо-украинских переговорах в Белом доме произошла острая дискуссия между Зеленским и Трампом. Разговор перешли на повышенные тона после того, как Зеленский подчеркнул недостаточность сделок о полезных ископаемых с США для обеспечения безопасности страны и потребовал гарантий.

Трамп упрекнул Зеленского в неуважении, а вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил его в неблагодарности. В ответ украинский президент напомнил о многочисленных выражениях признательности в адрес США за оказанную помощь и отметил, что Вэнс никогда не посещал его страну. После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Владимир Зеленский Украина США Дональд Трамп
