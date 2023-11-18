Зеленский ввел санкции против Минстроя и Росмолодежи

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкции против россиян и российских организаций. Соответствующие документы опубликованы на его сайте. В украинский санкционный список попали свыше 100 человек, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. При этом ранее Киев уже вводил против них ограничительные меры.

Под санкции также попали глава администрации Амвросиевского района Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Лызин, уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа (Херсонская область) Елена Терских и другие лица.

Кроме того, в санкционный список добавлены Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.

Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне российской военной операции. Под ограничения Киева попадают российские политики, чиновники, бизнесмены и артисты. Санкции против России также вводят страны Запада. Москва называла ограничительные меры нелегитимными и не способным повлиять на российскую позицию.