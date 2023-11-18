 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Зеленский ввел санкции против Минстроя и Росмолодежи

Президент Украины Зеленский утвердил новые санкции против России
Сюжет
Война санкций
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкции против россиян и российских организаций. Соответствующие документы опубликованы на его сайте. В украинский санкционный список попали свыше 100 человек, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. При этом ранее Киев уже вводил против них ограничительные меры.

Под санкции также попали глава администрации Амвросиевского района Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Лызин, уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа (Херсонская область) Елена Терских и другие лица.

Кроме того, в санкционный список добавлены Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.

Песков описал реакцию России на санкции пословицей про мужика и гром
Политика
Дмитрий Песков

Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне российской военной операции. Под ограничения Киева попадают российские политики, чиновники, бизнесмены и артисты. Санкции против России также вводят страны Запада. Москва называла ограничительные меры нелегитимными и не способным повлиять на российскую позицию.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Персоны
Украина санкции Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать
Политика
В итоговой декларации саммита АТЭС не упомянули Украину и Ближний Восток
Политика
Песков объяснил слова Путина о диверсиях Запада фразой «есть резон»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
SpaceX назвала причину второй неудачи с «самой мощной в истории» ракетой Технологии и медиа, 19:22
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич Общество, 19:12
Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP Спорт, 19:10
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 19:09
ЦАХАЛ заявила о наступлении на Газу с севера и юга Политика, 19:01
Автогол защитника «Локомотива» почти лишил Армению шансов выйти на Евро Спорт, 18:56
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 18:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский ввел санкции против Минстроя и Росмолодежи Политика, 18:37
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе Политика, 18:31
Как сомалийцы ехали из России в Финляндию на велосипедах. Репортаж РБК Политика, 18:31
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 18:10
Эрдоган поручил турецкой разведке расследовать действия Израиля в Газе Политика, 18:10
Бывший российский фигурист в паре с немкой выиграл этап Гран-при Спорт, 17:50
В секторе Газа сообщили о 50 погибших при ударе по школе Политика, 17:50