В Германии вновь прошли обыски по делу «рейхсбюргеров»
В Германии вновь прошли обыски по делу «рейхсбюргеров» (движение, члены которого не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха»). Обыски проведены в восьми федеральных землях страны под руководством прокуратуры Мюнхена, пишет Bild. По данным DPA, 20 человек обвиняются в создании преступной организации.
«Граждане рейха» создали телеграм-каналы (властям о них стало известно в начале 2021 года), через которые распространяли свои идеи и теории заговора. С середины 2021 года в этих каналах стали предлагать помощь «жертвам действий государства». Администратор телеграм-каналов организовал массовые обращения в органы власти по телефону и электронной почте с целью помешать или по крайней мере усложнить работу властей.
Администратор был задержан в ноябре 2021 года, это 58-летний житель Ольхинга (Бавария).
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