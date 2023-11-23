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Политика ,  
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В Германии вновь прошли обыски по делу «рейхсбюргеров»

В восьми землях Германии прошли обыски по делу «граждан рейха»

В Германии вновь прошли обыски по делу «рейхсбюргеров» (движение, члены которого не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха»). Обыски проведены в восьми федеральных землях страны под руководством прокуратуры Мюнхена, пишет Bild. По данным DPA, 20 человек обвиняются в создании преступной организации.

«Граждане рейха» создали телеграм-каналы (властям о них стало известно в начале 2021 года), через которые распространяли свои идеи и теории заговора. С середины 2021 года в этих каналах стали предлагать помощь «жертвам действий государства». Администратор телеграм-каналов организовал массовые обращения в органы власти по телефону и электронной почте с целью помешать или по крайней мере усложнить работу властей. 

Администратор был задержан в ноябре 2021 года, это 58-летний житель Ольхинга (Бавария).

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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