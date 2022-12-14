NYT узнала о плане заговорщиков в Германии убить канцлера

Обвиняемый в организации заговора 71-летний принц Генрих XIII, утверждают два источника The New York Times, по крайней мере один раз встречался с российскими дипломатами

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Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Германии участники организации «Граждане рейха» собирались взять штурмом Бундестаг, арестовать депутатов и убить канцлера, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Бундестаге и немецкого чиновника, знакомых с ходом расследования.

Об этих планах стало известно из найденных следствием соглашений о неразглашении, в которых участники организации клянутся хранить в секрете ее планы, говорят собеседники издания. Некоторые из таких документов были подписаны с согласием, что нарушение молчания должно караться смертью.

7 декабря Федеральная прокуратура Германии сообщила о проведении масштабной операции против «рейхсбюргеров» («Граждан рейха»), выступающих против существующего государственного строя и считающих себя гражданами Второго рейха — Германской империи времен правления Гогенцоллернов. В ходе операции задержали 25 человек в Германии, Австрии и Италии. Среди них оказались россиянка и бывший депутат Бундестага от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Участники заговора планировали свергнуть конституционные органы в стране и привести к власти 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из княжеского рода Ройссов.

Неназванные NYT немецкие парламентарии заявили, что обеспокоены «потенциальными связями» принца, которого называют лидером заговора, с российским консульством в Лейпциге. Газета со ссылкой на два источника утверждает, что принц, обвиняемый в организации заговора, по крайней мере один раз встречался с российскими дипломатами.

Российское консульство в Лейпциге не ответило на запрос газеты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ситуацию вокруг заговора «внутренней проблемой Германии». «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — отметил он. РБК направил запрос в генеральное консульство России в Лейпциге.