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Политика ,  
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МВД Германии назвало число сторонников «Граждан рейха»

МВД ФРГ: численность немецкого движения «Граждане рейха» за год выросла до 23 тыс. человек
В начале декабря немецкая полиция арестовала более 20 членов правого движения «Граждане рейха» по обвинению в планировании госпереворота. По данным МВД, за последний год количество сторонников движения выросло до 23 тыс. человек

Численность жителей ФРГ, которые причисляют себя к правому движению «Граждане рейха» (нем. Reichsbürger), увеличилась за последний год на 2 тыс., до 23 тыс., при этом около 10% из них «склонны к насилию». Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает Bild.

По словам Фезер, в 2021 году сторонники этого движения совершили 239 правонарушений, а к настоящему моменту более 1 тыс. из них уже лишены права на ношение оружия. Она отметила, что в ближайшее время правительство ФРГ намерено еще сильнее ужесточить закон об оружии и разоружить всех «Граждан рейха». «Мы имеем дело не с мелким хулиганством, все виновники сидят в следственных изоляторах», — подчеркнула министр.

Депутат фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе сообщил Bild, что инициировал проверку концепции безопасности внутри Бундестага, так как один из задержанных сторонников движения оказался экс-депутатом.

«Граждане Рейха» — движение немецких ревизионистов, основанное Вольфгангом Герхардом в 1985 году. Сторонники движения отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства. Они считают, что Веймарская конституция 1919 года до сих пор имеет юридическую силу, так же как и границы Германии в период Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов.

Федеральная прокуратура ФРГ 7 декабря сообщила о проведении масштабной операции против «Граждан рейха». 25 человек были задержаны в Германии, Австрии и Италии. Среди них оказалась россиянка Виталия Б., а также экс-депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеман. Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

Прокуратура ФРГ полагает, что члены организации планировали убийства чиновников, вооруженное нападение на бундестаг, а затем собирались совершить государственный переворот, сформировать новое переходное правительство и армию. Сформированное в результате госпереворота правительство должно начать переговоры с державами — победительницами во Второй мировой войне, причем центральной в этом процессе ими считалась Россия, сообщила немецкая прокуратура.

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Заговорщики собирались привести к власти 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из княжеского рода Ройссов. По данным прокуратуры, ранее он установил контакт «с российскими чиновниками в Германии». В то же время «нет никаких доказательств, что [российские] контактные лица положительно отреагировали на его обращение», указали в ведомстве.

В Кремле подчеркнули, что заговор является внутренней проблемой ФРГ. «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия МВД госпереворот «граждане рейха»
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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