Израиль назвал сроки начала освобождения заложников

В Израиле заявили, что освобождение заложников начнется не раньше 24 ноября

Освобождение первой группы заложников, захваченных ХАМАС, начнется не раньше пятницы, 24 ноября, сообщил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Освобождение первой группы заложников, захваченных ХАМАС, начнется не раньше пятницы, 24 ноября, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, переговоры «постоянно продвигаются» и «освобождение начнется согласно первоначальному соглашению между сторонами не раньше пятницы».

Haaretz со ссылкой на израильских чиновников пишет, что сделка об освобождении заложников и временном прекращении огня, заключенная между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, откладывается. По данным представителей Израиля, Катара и ХАМАС, четырехдневное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС должно было вступить в силу в четверг, 23 ноября, в 10:00 по местному времени.

Израиль договорился с ХАМАС об освобождении заложников 22 ноября. Соглашение состоит из двух этапов. Первый предусматривает прекращение огня в течение четырех дней. Группировка ХАМАС за это время должна освободить 50 заложников, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. На втором этапе израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждое освобождение десяти заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Сделка будет считаться действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим будет действовать десять дней.