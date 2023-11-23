Израиль назвал сроки начала освобождения заложников
Освобождение первой группы заложников, захваченных ХАМАС, начнется не раньше пятницы, 24 ноября, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, его слова приводит The Times of Israel.
По его словам, переговоры «постоянно продвигаются» и «освобождение начнется согласно первоначальному соглашению между сторонами не раньше пятницы».
Haaretz со ссылкой на израильских чиновников пишет, что сделка об освобождении заложников и временном прекращении огня, заключенная между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, откладывается. По данным представителей Израиля, Катара и ХАМАС, четырехдневное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС должно было вступить в силу в четверг, 23 ноября, в 10:00 по местному времени.
Израиль договорился с ХАМАС об освобождении заложников 22 ноября. Соглашение состоит из двух этапов. Первый предусматривает прекращение огня в течение четырех дней. Группировка ХАМАС за это время должна освободить 50 заложников, а Израиль — выпустить 150 палестинских заключенных. На втором этапе израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждое освобождение десяти заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Сделка будет считаться действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим будет действовать десять дней.
Во время нападения 7 октября боевикам ХАМАС удалось захватить и увести в сектор Газа 239 человек, сообщали власти Израиля. Из них около 40 человек — дети. Среди пленников граждане 26 стран, включая Россию, некоторые имеют двойное гражданство.
За все время военных действий были освобождены лишь четыре человека: 20 октября боевики отпустили двух граждан США, спустя три дня — двух пожилых израильтянок в возрасте 79 и 85 лет (при посредничестве Катара и Египта). Их мужья остаются в плену. По данным Al Jazeera, среди заложников много военных.
ХАМАС дважды заявлял о гибели заложников в результате авиаударов Израиля по Газе, изначально речь шла о 20 жертвах, затем их число увеличилось до 50.
МИД Израиля сообщал о гибели гражданки ФРГ Шани Лук, которая была похищена ХАМАС с музыкального фестиваля и увезена в Газу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об освобождении одной из заложниц в ходе рейда в секторе Газа 30 октября — рядовой израильской армии Ори Мегидиш.
После начала операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа» Израиль заявил, что в ней содержались заложники. Речь идет как минимум о двух иностранных гражданах и одной израильтянке, тело которой было найдено рядом с больницей. 19-летняя девушка служила в армии Израиля, ХАМАС заявил, что она погибла в результате авиаудара, в Израиле вину возложили на боевиков ХАМАС.