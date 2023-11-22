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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС сообщил, когда начнется режим прекращения огня

Представитель ХАМАС Марзук: прекращение огня начнет действовать с утра четверга
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
После введения режима прекращения огня начнется освобождение заложников. Большинство из тех, кого освободят в рамках сделки с Израилем, — иностранцы
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Временное прекращение огня в рамках соглашения Израиля и ХАМАС начнется в 10:00 (11:00 мск) 23 ноября, сообщил Al Jazeera представитель ХАМАС Муса Абу Марзук. Его слова приводит The Times of Israel.

Марзук заявил, что большинство заложников, которых освободят в рамках соглашения с Израилем, иностранные граждане.

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В ночь на 22 ноября израильские власти одобрили сделку по освобождению заложников. Она состоит из двух этапов. Первый предусматривает прекращение огня в течение четырех дней. Израиль ожидает освобождения за это время 50 заложников (группами по 12–13 человек), а сам обещает выпустить 150 палестинских заключенных. На втором этапе израильская сторона освободит еще до 150 палестинских заключенных, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников.

За каждое освобождение десяти заложников режим прекращения огня будет продолжен на 24 часа. Соглашение будет считаться действующим с момента передачи первой группы заложников, но есть и ограничение — максимум десять дней режима прекращения огня.

Минюст Израиля также опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которые являются кандидатами на освобождение в рамках соглашения по обмену с ХАМАС. Перечень вынесен на общественное обсуждение.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Израиль сектор Газа ХАМАС заложники
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