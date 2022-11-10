Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Пашинян отметил, что предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха он представил на трехсторонней встрече с Путиным и Алиевым в Сочи. «Вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — добавил премьер

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На границе Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха необходимо создать демилитаризованную зону, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«В Нагорном Карабахе есть армия обороны, что является серьезным препятствием для реализации политики геноцида. Мое мнение таково, что армяне Нагорного Карабаха имеют армию только из-за опасности подвергнуться геноциду. В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, предложение предусматривает создание трехкилометровой демилитаризованной зоны на армяно-азербайджанской границе, вывод войск и восстановление границ от 1991 года. «Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — отметил Пашинян.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из которых — этнические армяне.

После распада СССР между самопровозглашенной НКР, поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном началась полномасштабная война. По итогам двухлетнего конфликта Карабах де-факто остался независимым.

Летом 2020 года боестолкновения возобновились. На этот раз азербайджанской стороне удалось закрепиться на значительных территориях непризнанной республики. В ноябре 2020 года стороны при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня.

Армения обязалась вернуть Азербайджану территории Джебраильского, Физулинского, Лачинского, Зангеланского, Кельбаджарского, Агдамского и Кубатлинского районов, а также город Шуши и части Гадрутского и Мартунинского районов. При этом оставить армянская сторона смогла Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, но не будет затрагивать город Шуши.



Тогда же Азербайджан добился восстановления наземного сообщения с Нахичеванью, разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе.

Кроме этого, по соглашениям сторон в республику ввели российский миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) сроком на пять лет.

В сентябре 2022 года между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение. В столкновениях с армянской стороны погибли и пропали без вести 207 человек (в том числе трое гражданских лиц). Власти Азербайджана сообщали о 80 погибших военных.

После этого активизировались переговоры по мирному урегулированию. В октябре состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.

31 октября в Сочи прошла встреча Пашиняна, Алиева и Путина. Премьер Армении сообщил, что на встрече в Сочи предложил продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе, но это предложение отклонили. «По моему мнению, вопрос вошел в повестку», — добавил Пашинян. Путин на переговорах заявил, что конфликт Армении и Азербайджана длится уже десятилетия, «поэтому надо как-то его завершать». Он призвал стороны найти ключевые точки, которые помогут двигаться вперед.

В совместном заявлении по итогам переговоров все стороны отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе. Согласно документу, лидеры отметили «ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе». О продлении мандата в документе речь не идет.



Кроме того, стороны обязались отказаться от применения силы. «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», — сказано в заявлении.

