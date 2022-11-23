Дума одобрила запрет на пропаганду смены пола

Согласно поправкам, кроме нетрадиционных отношений и педофилии, запрещается также пропаганда операций по смене пола. В числе одобренных изменений — запрет на продажу товаров с ЛГБТ-пропагандой

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди как несовершеннолетних, так и взрослых.

В первом чтении законопроект приняли 26 октября, спустя шесть дней после внесения в Госдуму. Поправки ко второму чтению распространяют действие статьи и на пропаганду смены пола или навязывание информации о ней.

Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

В числе одобренных — поправка о запрете продажи товаров, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», то есть в том числе ЛГБТ-пропаганду. Эти изменения коснутся книг, фильмов и т.д. Поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх отклонили по рекомендации комитета по информационной политике.

Также, согласно внесенным изменениям, предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков и совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).

Расширяется и перечень оснований, по которым сайты будут вноситься в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован. Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).

Обсуждалось в том числе и введение уголовной ответственности за повторное нарушение статьи о запрете ЛГБТ-пропаганды. Однако профильный комитет отклонил эту поправку. До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что ко второму чтению в законопроект такие изменения не внесут.