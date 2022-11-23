Дума одобрила запрет на пропаганду смены пола

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 16:24
Капитализация производителя британской валюты обвалилась на 26% Инвестиции, 17:52
Германия проигрывает Японии. Онлайн четвертого игрового дня ЧМ Спорт, 17:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:42
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:42
Минобороны подтвердило обмен 35 российских военнопленных Политика, 17:39
Мишустин заявил, что «пессимисты ошибались» в прогнозах по ВВП России Экономика, 17:38
Роналду дисквалифицировали на два матча за инцидент с ребенком-аутистом Спорт, 17:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии Новая экономика, 17:26
Россиянам разрешили устанавливать в квартирах хамамы и солярии Недвижимость, 17:26
Россияне вновь обошли других иностранцев по спросу на жилье в Турции Недвижимость, 17:24
В подмосковном Солнечногорске потушили пожар в хостеле Общество, 17:24
Платформа для продавцов и облако: как развивать «цифру» в ретейле Новая экономика, 17:21
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 17:19
Дума одобрила запрет на пропаганду смены пола Политика, 17:19
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Дума одобрила запрет на пропаганду смены пола

Дума приняла поправку о смене пола к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды
Согласно поправкам, кроме нетрадиционных отношений и педофилии, запрещается также пропаганда операций по смене пола. В числе одобренных изменений — запрет на продажу товаров с ЛГБТ-пропагандой
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди как несовершеннолетних, так и взрослых.

В первом чтении законопроект приняли 26 октября, спустя шесть дней после внесения в Госдуму. Поправки ко второму чтению распространяют действие статьи и на пропаганду смены пола или навязывание информации о ней.

Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

В числе одобренных — поправка о запрете продажи товаров, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», то есть в том числе ЛГБТ-пропаганду. Эти изменения коснутся книг, фильмов и т.д. Поправку о запрете такой пропаганды в видеоиграх отклонили по рекомендации комитета по информационной политике.

Также, согласно внесенным изменениям, предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков и совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).

Расширяется и перечень оснований, по которым сайты будут вноситься в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован. Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).

Читайте на РБК Pro
«Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами
«Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним

Обсуждалось в том числе и введение уголовной ответственности за повторное нарушение статьи о запрете ЛГБТ-пропаганды. Однако профильный комитет отклонил эту поправку. До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что ко второму чтению в законопроект такие изменения не внесут.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ЛГБТ Госдума законопроект второе чтение
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой расширили новыми запретами
Политика
Дума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ в видеоиграх
Общество
В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter