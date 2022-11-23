Чемезов сообщил о поставках «Ростехом» вооружений с опережением графика

Досрочно оружие Минобороны передал «Уралвагонзавод». Предприятие уже направило ведомству партии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, танков Т-90М и самоходных гаубиц «Малка». Работа на заводах идет в три-четыре смены, добавил Чемезов

Предприятия госкорпорации «Ростех» наращивают выпуск военной продукции в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), часть поставляется в войска с опережением графика. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Сегодня предприятия госкорпорации делают все возможное, чтобы нарастить выпуск военной продукции. В три-четыре смены трудятся сотрудники «Уралвагонзавода», «ЦНИИточмаша», концерна «Калашников», холдинга «Высокоточные комплексы», предприятий Объединенной авиастроительной корпорации и других предприятий, работающих над гособоронзаказом. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и многое другое», — сказал он.

«Уралвагонзавод» в сентябре досрочно отгрузил Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и передал очередную партию танков Т-90М, рассказал Чемезов. В октябре ведомству раньше срока направили партию самоходных гаубиц «Малка», добавил он.

Кроме того, в Воздушно-космические силы России в сентябре передали новую партию истребителей Су-35С, производства авиационного завода им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, сказал глава госкорпорации. Партия других истребителей Су-57 2022 года выпуска, по его словам, почти готова и скоро будет передана заказчику. Завод также расширяет производство, чтобы нарастить выпуск Су-57, сказал он.

На долю госкорпорации, по словам Чемезова, приходится почти половина всего гособоронзаказа. В последние годы он исполнялся почти 100%, добавил глава «Ростеха».

Ранее правительство России утвердило целевые задания по обеспечению армейских нужд. Накануне об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Президент России Владимир Путин подписал указ о его создании 21 октября. Совет создали, чтобы оперативно принимать меры для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям». Мишустин перечислял среди них поставку оборудования и техники для военных, строительные работы и предоставление транспорта.

Кроме того, правительство разрешило девяти ведомствам (МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии, Росрезерву и Главному управлению специальных программ президента России) производить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре.

«Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать военную и специальную технику, а также выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью государства», — говорилось в правительственном распоряжении.

Мишустин поручил всем девяти ведомствам следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок.