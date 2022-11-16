«Ростех» направил Минобороны новые самолеты Су-34 и РСЗО «Торнадо»

Российские авиастроители передали Вооруженным силам новую партию бомбардировщиков Су-34, сообщается на сайте правительства.

Самолеты изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в структуру «Ростеха»). Они прошли наземные и летные испытания и совершили перелет к месту несения службы. «Работа ведется в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил, возникающих в ходе проведения специальной военной операции», — отметили в кабмине.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли, заместитель главы координационного совета Денис Мантуров назвал Су-34 «уникальной машиной с высокими летно-техническими характеристиками, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий». Бомбардировщик «составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации», заявили в правительстве.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь пообещал, что до конца года Воздушно-космические силы России получат новые самолеты, который сейчас находятся в производстве.

Кроме того, «Ростех» сообщил, что поставил Минобороны новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» от «Мотовилихинских заводов». Первая РСЗО — это модернизированная система «Град», она предназначена «для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения», пояснили в госкорпорации. Вторая — модернизированная РСЗО «Смерч», ее используют «для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры».

Координационный совет по обеспечению потребностей ВС был создан по указу Владимира Путина 21 октября. Его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. В конце октября он поручил совету представить предложения об уточнении сроков и других подробностей исполнения гособоронзаказа.