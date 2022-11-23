«Красный крест» раскрыл данные о пропавших во время конфликта на Украине

Более 5 тыс. заявок на поиск людей, пропавших с начала украинского конфликта, получило бюро Центрального агентства по розыску МККК, сообщила РБК глава его российской секции, уточнив, что число обращений в разы больше

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«Информация о разыскиваемых людях будет храниться вечно»

Бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста по вопросам, связанным с вооруженным конфликтом на территории Украины, зафиксировало более 40 тыс. обращений и 5 тыс. заявок по поиску людей, сообщила РБК руководитель российской секции бюро Анастасия Кушлейко. Она уточнила, что цифра 40 тыс. не означает число людей, которых необходимо разыскать, поскольку с судьбой одного и того же человека может быть связано несколько обращений.

«Я могу сказать, что с февраля мы зарегистрировали около 5 тыс. заявок на поиск людей. <...> Семьи к нам обращаются и письменно, и по телефону, и заполняя онлайн-формы. На сегодняшний момент у нас более 40 тыс. контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших call-центрах в отделениях в Москве и Киеве. Только по электронной почте было около 10 тыс. обращений», — сказала Кушлейко, отметив, что среди них есть дублирующиеся.

Центральное агентство по розыску МККК существует около 150 лет. За эти годы оно меняло название, реформировалось, но задача оставалась прежней — поиск людей. Специализированные бюро агентства создаются после возникновения новых конфликтов. Бюро, занимающееся вопросами, связанными с конфликтом на Украине, появилось в марте. Оно помогает родственникам получить информацию о пропавших без вести людях, к какой бы стороне в конфликте они ни принадлежали. Это касается лишенных свободы военнослужащих и гражданских лиц, живых и умерших, то есть находящихся под защитой четырех Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, регулирующих вопросы прав военнопленных и интернированных гражданских лиц; обеспечивает защиту раненых, больных и гражданских лиц в зоне боевых действий и вокруг нее. Бюро собирает и обобщает информацию об этих лицах и выступает посредником между сторонами конфликта для передачи сведений, которые имеют отношение к лицам, находящимся под защитой.

Дублирование запросов существенно осложняет работу, уточнила Кушлейко. «Допустим, один и тот же человек будет звонить несколько раз, несколько раз заполнять онлайн-форму. Пока мы отследим дубликаты, чтобы не звонить этому человеку по несколько раз, уйдет время», — пояснила она.

На данный момент в базе бюро по украинскому конфликту фигурирует порядка 15 тыс. человек, сказала Кушлейко. «Это как те люди, которых ищут, так и те, которые ищут. То есть те люди, судьбу которых мы можем отследить и отслеживаем. Если происходит какое-то изменение в статусе, человек переехал или был военнопленным, а потом его отпустили, то это мы регистрируем и фиксируем», — сказала она.

Кушлейко пояснила, что они работают с Национальными справочными бюро по России и Украине. «Стороны предоставляют нам информацию, потому что наш мандат и Женевские конвенции предусматривают это, — списки военнопленных, карточки, извещения о взятии в плен, официальные списки, информация об обменянных людях. На этом основании мы составляем свою базу данных. Мы централизуем информацию, храним ее и передаем другой стороне», — сказала она.

Аналогичным образом обрабатываются запросы на розыск пропавших людей. «Мы храним эти запросы в базе данных и можем на основании той информации, которую получаем от сторон, в каких-то случаях дать ответ напрямую, если у нас есть пересечение данных, либо передать ее в Национальное справочное бюро, а дальше эта информация будет передана семьям по государственным каналам», — сказала Кушлейко. По ее словам, на данный момент бюро более 9 тыс. раз передало информацию о конкретных лицах и их статусе либо напрямую семьям, либо в Национальные справочные бюро по России и Украине.

Кушлейко подчеркнула, что информация, которая поступает в бюро, хранится вечно. Данные подразделений бюро, которые были созданы после Второй мировой войны или войны в Ираке, по-прежнему актуальны — они помогают установить судьбы пропавших тогда лиц. До марта 2022 года подразделение бюро по войне в Персидском заливе было последним созданным в связи с конкретным вооруженным конфликтом. Как рассказала Кушлейко, недавно благодаря архивной информации этого подразделения удалось воссоединить семью, хотя после начала конфликта прошло уже более 30 лет.

«Незамедлительный доступ ко всем военнопленным»

МККК до сих пор не имеет доступа к тысячам военнопленных по обе стороны украинского конфликта и призывает стороны предоставить его, говорит Алина Мурзаева, советник по прессе бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с международным вооруженным конфликтом на территории Украины. «С самого начала международного вооруженного конфликта мы посетили сотни военнопленных как с одной стороны, так и с другой. Но этого недостаточно. Мы знаем, что есть тысячи военнопленных, к которым мы обязаны иметь доступ, и призываем стороны предоставить его незамедлительно ко всем военнопленным, где бы они ни находились», — сказала она. Мурзаева напомнила, что необходимость предоставить МККК такой доступ закреплена в Женевских конвенциях.

«Что касается работы непосредственно Центрального агентства по розыску, то доступ к военнопленным дает возможность передать какое-то сообщение для семьи. В определенном смысле это тоже один из каналов коммуникации между семьями, за счет которого можно сохранить связь между родственниками», — сказала Кушлейко.

Она сообщила, что бюро напрямую не занимается вопросом доступа к военнопленным, но внимательно следит за ситуацией вокруг следственного изолятора в Еленовке (ДНР). МККК обратился с просьбой о его посещении 29 июля, после сообщений об обстреле этого населенного пункта. Согласно официальной информации Минобороны России, в результате украинского удара по Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. В конце октября комитет выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что продолжит предпринимать усилия для получения доступа к изолятору.

«Мы, конечно же, следим за этой ситуацией, уже не раз говорили о том, что готовы в любой момент посетить это место заключения, как и остальные места содержания военнопленных. На данный момент мы еще не посещали изолятор. Надеемся, что все те вопросы, которые связаны с этим, будут решены и мы получим доступ как в Еленовку, так и в остальные места содержания военнопленных», — сказала Кушлейко.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Мурзаева напомнила, что доступ к военнопленным необходим, чтобы оценить условия содержания, обращения на предмет соответствия Женевским конвенциям и их нужды. «Что касается того, можем ли мы публично разглашать эту информацию, то мы придерживаемся принципа конфиденциальности. Это делается из интересов как самих военнопленных, так и из уважения к их семьям. Мы видим в соцсетях очень много информации, фотографий и видео, которые могут очень сильно ранить семьи. Поэтому мы говорим как о защите чести и достоинства семей, так и военнопленных», — сказала она.

Глава российской секции бюро отметила, что в мае удалось идентифицировать большую часть украинских военнопленных, сдавшихся при осаде российским силами комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Бюро было на связи с семьями украинцев и сообщило им об этом. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о почти двух тысячах человек, сдавшихся тогда в плен.

Кушлейко рассказала, что у бюро существует специальная система обмена письмами между военнопленными и их родственниками, которая называется «послания Красного Креста». По ее словам, это «своеобразная открытка, которую военнопленные могут передать семьям, а семьи им ответить». Письма от родных передаются военнопленным при последующем посещении их делегатами МККК. «В целях ускорения процесса мы стали все больше и больше использовать такую систему посланий, как саломаты (от слова «салам», так как такой формат впервые вошел в практику на Ближнем Востоке). Это послания, которые записываются представителями МККК со слов военнопленных. Делегаты во время посещения военнопленных обращаются к тем, кто хочет передать послания своим семьям, это может быть буквально несколько слов. Дальше либо мы сами здесь в бюро, либо в делегациях на местах обзваниваем семьи и передаем эти сообщения, а семьи могут передать свои сообщения в ответ», — пояснила Кушлейко.

По ее словам, такие сообщения бывают как совсем лаконичными — «Дорогая мама, я жив, здоров, не волнуйся, очень жду встречи», — так и довольно развернутыми, когда родители или жены пишут, что сын родился, дети пошли в школу, как проходило 1 сентября. «Это могут быть и бытовые вопросы. Семьи продолжают жить, платят кредиты, мы становимся невольными участниками таких семейных отношений. То, как мамы пишут, как они говорят со своими детьми, это очень-очень трогательно», — сказала Кушлейко. «Когда мы можем сказать что-то хорошее — и это, к счастью, случается все чаще и чаще, — для нас это всегда очень важно. Мы очень дорожим такими моментами», — заключила она.