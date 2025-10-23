Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов

Литва заявила о нарушении воздушного пространства российскими Су-30 и Ил-78. Два испанских истребителя были подняты в воздух из-за инцидента — они были направлены в рамках операции НАТО «Восточный часовой»

Истребитель Су-30 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Литва обвинила российские военные самолеты в нарушении своего воздушного пространства, об инциденте сообщил президент республики Гитанас Науседа в Х.

«Сегодня вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — написал он.

Президент добавил, что МИД Литвы вызовет представителей российского посольства и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

Литовская армия сообщила подробности инцидента, передает Delfi. По ее данным, около 18:00 Су-30 и Ил-78 на 18 секунд зашли в воздушное пространство Литвы на расстояние примерно 700 м. Военные предполагают, что самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

В ответ в небо поднялись два истребителя Eurofigther Typhoon ВВС Испании, направленные в балтийскую республику в рамках миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

О запуске миссии «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге НАТО объявило в середине сентября. Это произошло после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши. Дроны на Западе назвали российскими, однако Москва отвергала возможность, что использованные ею при атаках на Украине БПЛА могли достичь польских границ. Позднее некоторые страны сообщали о нарушениях своих воздушных границ российской авиацией, но Москва тоже отвергала обвинения.

Испанский Генштаб днем ранее сообщил, что в «Восточном часовом» на территории Литвы участвует тактический авиационный отряд Vilkas ВВС страны в составе двух Eurofighter и самолета-заправщика A400M. Они размещены на авиабазе Шяуляй.