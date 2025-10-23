 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов

Испанские истребители подняли в небо Литвы из-за российских Су-30 и Ил-78
Литва заявила о нарушении воздушного пространства российскими Су-30 и Ил-78. Два испанских истребителя были подняты в воздух из-за инцидента — они были направлены в рамках операции НАТО «Восточный часовой»
Истребитель&nbsp;Су-30
Истребитель Су-30 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Литва обвинила российские военные самолеты в нарушении своего воздушного пространства, об инциденте сообщил президент республики Гитанас Науседа в Х.

«Сегодня вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — написал он.

Президент добавил, что МИД Литвы вызовет представителей российского посольства и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

Литовская армия сообщила подробности инцидента, передает Delfi. По ее данным, около 18:00 Су-30 и Ил-78 на 18 секунд зашли в воздушное пространство Литвы на расстояние примерно 700 м. Военные предполагают, что самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

В ответ в небо поднялись два истребителя Eurofigther Typhoon ВВС Испании, направленные в балтийскую республику в рамках миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство
Политика
Эмманюэль Макрон

О запуске миссии «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге НАТО объявило в середине сентября. Это произошло после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши. Дроны на Западе назвали российскими, однако Москва отвергала возможность, что использованные ею при атаках на Украине БПЛА могли достичь польских границ. Позднее некоторые страны сообщали о нарушениях своих воздушных границ российской авиацией, но Москва тоже отвергала обвинения.

Испанский Генштаб днем ранее сообщил, что в «Восточном часовом» на территории Литвы участвует тактический авиационный отряд Vilkas ВВС страны в составе двух Eurofighter и самолета-заправщика A400M. Они размещены на авиабазе Шяуляй.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

