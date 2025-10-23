 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина

Полное видео с ответами Путина про санкции США, встречу с Трампом и Tomahawk
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине

Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина
Video

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал новые санкции США против России, а также высказался о переносе встречи с американским лидером Дональдом Трампом и предупредил об «ошеломляющем» ответе в случае потенциальных ударов ракетами Tomahawk по территории России.

О чем сказал Путин:

Про новые американские санкции: «Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и уважающий себя народ никогда и ничего не решают под давлением. Безусловно, Россия имеет привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов».

Про Tomahawk: «Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим».

Про встречу с Трампом: «Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США [Дональд Трамп] решил отменить или перенести эту встречу. Скорее это будет перенос этой встречи».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

