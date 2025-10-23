Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал новые санкции США против России, а также высказался о переносе встречи с американским лидером Дональдом Трампом и предупредил об «ошеломляющем» ответе в случае потенциальных ударов ракетами Tomahawk по территории России.
О чем сказал Путин:
Про новые американские санкции: «Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и уважающий себя народ никогда и ничего не решают под давлением. Безусловно, Россия имеет привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов».
Про Tomahawk: «Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим».
Про встречу с Трампом: «Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США [Дональд Трамп] решил отменить или перенести эту встречу. Скорее это будет перенос этой встречи».
