Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Конвенция ООН против киберпреступности была принята в декабре 2024 года, чтобы помогать государствам быстрее расследовать соответствующие преступления. Россия будет участницей документа

Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Президент России Владимир Путин распорядился подписать конвенцию ООН против киберпреступности. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Конвенции ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, принятой Генассамблеей ООН 24 декабря 2024 года», — говорится в тексте документа.

Указанную конвенцию от имени России поручено подписать Генеральной прокуратуре.

Государства — члены ООН приняли первую юридически обязывающую Конвенцию по киберпреступности в декабре прошлого года. Документ стал первым за 20 лет правовым актом ООН в данной сфере, сообщалось на сайте организации.

В рамках конвенции планируется создать сеть оперативной помощи, которая позволит государствам быстрее расследовать киберпреступления. Это должно помочь ускорить процессы экстрадиции, изъятия доходов от преступной деятельности и возврата активов.

Конвенция также направлена на защиту детей от сексуального насилия, совершаемого с использованием информационных технологий, а также на оказание помощи пострадавшим от действий киберпреступников. Страны обязаны разрабатывать программы по компенсации ущерба от деятельности мошенников, а также программы по реабилитации и восстановлению жертв.

Зимой власти России сообщили о разработке нового пакета мер против кибермошенников. В него входят десятки поправок. В частности, с 1 июня 2025 года в России вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров при передаче конфиденциальной информации в ряде государственных и финансовых организаций. Кроме того, были введены самозапреты на онлайн-кредиты и оформление сим-карт для граждан, возможность отказаться от СМС-рассылок и массовых звонков.

Всего во второй пакет мер против кибермошенников входит около 20 инициатив. В его рамках вводится в том числе наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта. За использование ИИ при совершении кражи может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

Также в рамках второго пакета мер против кибермошенничества россияне смогут иметь не более десяти оформленных на человека банковских карт.